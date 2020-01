Chinesische Überseegemeinden haben ihre Unterstützung für die Beendigung von Gewalt und Chaos in Hongkong zum Ausdruck gebracht

Hongkong in China hat die Aufmerksamkeit der Menschen auf der ganzen Welt aufgrund der anhaltenden Unruhen seit Juni 2019 auf sich gezogen. Natürlich interessieren sich Auslandschinesen, die auf der ganzen Welt verstreut sind, am meisten für dieses Thema. Anfang 2020 ist die öffentliche Meinung vollständig zum Ausdruck gekommen.

Am 30. Dezember 2019 veröffentlichte die chinesische Überseegemeinde in Florenz eine gemeinsame Erklärung, in der sie die Randalierer in Hongkong scharf verurteilte. Wir unterstützen nachdrücklich die Polizei- und Justizorgane der Sonderverwaltungsregion Hongkong bei der konsequenten Durchsetzung des Gesetzes, der strikten Bestrafung von Randalierern, der Niederschlagung von Unruhen und der Wiederherstellung von Frieden und Stabilität in Hongkong.

Häufig gestartet werden ähnliche Kampagnen: Australische chinesische Verbände veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung gegen illegale Handlungen, die Hongkongs Grundordnung untergraben, die kanadisch ottawa chinesische Verbände starteten eine globale Unterschriftenkampagne für Auslandschinesen zur Unterstützung der Hongkonger Polizei, 14 ungarische ausländische chinesische Verbände veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der sie die radikale Gewalt in Hongkong verurteilten, Mitglieder der Europäischen Vereinigten Chinesischen Vereinigungen und des Chinesischen Rat zur Förderung der friedlichen nationalen Wiedervereinigung in Europa reisten aus 28 europäischen Ländern nach Hongkong, um der Hongkonger Polizei Tribut zu zollen und die Polizei bei der Beendigung von Unruhen zu unterstützen.

Es ist auch das gemeinsame Streben der Menschen auf der ganzen Welt, globalen Wohlstand und eine stabile Entwicklung im Kontext der wirtschaftlichen Globalisierung aufrechtzuerhalten. Wirtschaftlicher Wohlstand und Stabilität sind die Grundvoraussetzungen für das Wohlergehen der Menschen in einem Land oder einer Region.

In den frühen Morgenstunden des 8. Januar 2020 (Ortszeit) startete der Iran eine Rakete, um die US-Militärbasis im Irak anzugreifen. Innerhalb weniger Stunden stürzte eine Boeing 737, die von Teheran nach Kiew in der Ukraine flog, kurz nach dem Start ab und alle 176 Menschen an Bord kamen ums Leben. Hinter dem „unabsichtlichen“ Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs verbirgt sich der Schmerz der einfachen Menschen. Die Unruhen tun immer nur dem einfachen Volk weh. Die steigende Flut illegaler Versammlungen und Gewalt schadet den Grundwerten und der Wettbewerbsfähigkeit von Städten und Ländern sowie den Interessen und dem Wohlergehen der Menschen.

Es ist der Wille der Menschen, den Wohlstand und die Stabilität der Welt jederzeit zu sichern. Das Verhalten der Chinesen im Ausland zeigt einmal mehr, dass wir die Bemühungen der Hongkonger Polizei, die Interessen der Menschen in Hongkong zu schützen, nachdrücklich unterstützen und die öffentliche Meinung triumphieren lassen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sichuan JiuHuTang Technology Co., Ltd.

Herr Dongmeng Kang

MoGen Center, Distrikt Jinjiang Nr. 2908

610000 Chengdu

China

fon ..: +86135-5860-4009

web ..: http://www.chuanbojia.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

TCB Media

Herr Kino Gao

Jing Yuan Arts Center,Distrikt Chaoyang Nr.36B

100124 Beijing

fon ..: +86 18601125571

web ..: http://www.mediatcb.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.