„Tao Te Golf“ ist das zweite Buch des ehemaligen Golf Profis Rainer Mund. Zwar geht es inhaltlich um den Golfsport, jedoch hat der Autor seine Gedanken in Versform niedergeschrieben.

Der Autor Rainer Mund war selbst jahrelang Golfspieler, bevor er begann, Nachwuchstalente zu trainieren. Zeitweilig trainierte er als Nationaltrainer sogar bekannte deutsche Golfprofis wie Sandra Gal und Martin Kaymer.

Nach „Golf Limericks“ ist dies das zweite Buch des Autors über den Golfsport. Allerdings handelt es sich nicht um ein klassisches Fachbuch über den Sport, sondern vielmehr um den Ausdruck der Seele des Autors. In Form von kurzen Kapiteln, die in Versform verfasst sind, verblüfft Mund mit neuen Perspektiven. Dabei verlässt er zeitweise den Golfkontext, um aber schnell wieder zur einzigen Wahrheit in diesem Sport zurückzukehren, dem Spielfluss.

Nach seiner aktiven Karriere begann Rainer Mund, sich im Golfsport als Coach einen Namen zu machen. Neben seiner Tätigkeit als Autor und Trainer ist Rainer Mund Musiker und beobachtender Familiensteller. Ein weiteres Buch über den Golfsport ist bereits in Arbeit.

„Tao Te Golf“ von Rainer Mund ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-05692-3 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

