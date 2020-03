Simone Stalberg zeigt in „Swipe & Go! Mit Kinderwunsch im Datingdschungel“ wie weibliche Singles auf der Suche nach dem Happy End viel Frust vermeiden können.

Manche Frauen, die Mitte 30 sind und den Mann fürs Leben immer noch nicht gefunden haben, fühlen sich gestresst und deprimiert, vor allem, wenn sie Kinder haben möchten und sich bewusst sind, dass die biologische Uhr tickt. Wenn die Karriere läuft, aber von der großen Liebe keine Spur ist, weil anscheinend alle Männer vergeben oder nicht bereit für eine Beziehung sind, entsteht manchmal ein wenig Panik. Das muss so aber nicht sein, erklärt Simone Stalberg in ihrem Ratgeber für Frauen. Sie hatte das gleiche Problem und hat sich deswegen aktiv mit dem Thema Liebesglück beschäftigt. Sie stürzte sich in das Abenteuer Partnersuche und erlebte dabei Katastrophen, Highlights und viele Überraschungen. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen, zeigt sie den Leserinnen, welche Red Flags, Dating-Phänomene und Männertypen sie unbedingt kennen sollten.

Frauen lernen in „Swipe & Go! Mit Kinderwunsch im Datingdschungel“ von Simone Stalberg wie ein optimales Profil aussieht und was sind die Do’s und Don’t’s beim ersten Date sind.

Außerdem lernen sie in diesem Buch mehr über Social Freezing, das Einfrieren von Eizellen, was in Deutschand eher unbekannt ist, aber dabei helfen kann, mehr Zeit für das Finden des richtigen Partners zu haben. Es geht in diesem unterhaltsamen und zugleich hilfreichen Buch um Datingwahnsinn, Tipps und Tricks in Sachen Partnersuche und wie Frauen auf dem Weg zu ihrem Happy End jede Menge Spaß statt Frust haben können.

„Swipe & Go! Mit Kinderwunsch im Datingdschungel“ von Simone Stalberg ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-6421-1 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

