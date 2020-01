Große Gefühle, Leidenschaften, Abenteuer, Verluste und erfolgreiches, oft riskantes Handeln spielen in Hans Oskar Peter Utaipans „Stellenweise bewölkt“ die Hauptrolle.

Die Leser verfolgen in Hans Oskar Peter Utaipans neuem Buch das Leben des Protagonisten und weiterer Protagonisten für elf Jahr lang. Es gibt taffe Frauen und Paul, der ein Kunstprofessor mit Galerie in Frankfurt am Main ist. Dieser wird geschieden und steht danach finanziell vor dem Nichts. Doch er gibt auch vor dem Hintergrund der sich anbahnenden Bankenkrise von 2008 nicht auf. Kann sich Paul für seine Galerie und das Kunstgeschäft durch die finanzielle Hilfestellung seines besten Freundes nachhaltig positionieren? Bei einem Geldgeschäft trifft er auf die sehr aparte Katja, welche in ihm wieder den Mann erweckt. Doch diese hat ein Geheimnis, welches sie dem Paul aber erst nach einer Liebesepisode offenbart. Jörn, sein Freund aus Kindertagen hat seine glückliche Jugend verspielt und danach ist das Schicksal gnadenlos mit ihm umgegangen.

Dabei ist der Mann in „Stellenweise bewölkt“ von Hans Oskar Peter Utaipan einer körperlich und seelisch gepeinigten Frau begegnet. Hat diese den Willen und die Kraft ihn in letzter Minute aufzufangen? Große Gefühle, Leidenschaften, Abenteuer, Verluste und erfolgreiches, oft riskantes Handeln ziehen sich wie ein roter Faden durch das Leben der Charaktere. Frankfurt, München und die Länder Indien, Nepal, Schottland, Spanien, Tibet und die USA sind die Weltbühne für Paul und die anderen Protagonisten, welche nicht aufgeben wollen und die Leser mit ihren Taten prächtig unterhalten.

„Stellenweise bewölkt“ von Hans Oskar Peter Utaipan ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-8996-2 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

