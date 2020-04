Zwei Jugendliche werden in Leer tot aufgefunden. Ist es ein Doppelmord oder ein Zufall – und wo liegt das Motiv? Kommissarin Insa Warnders ist in ihrem zweiten Fall aufs Höchste gefordert!

Im Klarant Verlag erscheint nun mit „Tod eines Loverboys“ der zweite Ostfrieslandkrimi in der neuen Krimireihe „Insa Warnders ermittelt“ von Susanne Ptak. Aus der Großstadt zurückgekehrt muss die sympathische Kommissarin, Mutter, Tochter und Enkelin in einer Person, erfahren, dass auch Ostfriesland nicht nur Idylle bedeutet. Vielmehr führt sie der neue Fall tief in die Abgründe der menschlichen Natur – und auch ihre eigene Tochter gerät schließlich in Gefahr!

Zum Inhalt von „Tod eines Loverboys“:

Die sechzehnjährige Leonie wird im ostfriesischen Leer tot aufgefunden. Wenig später liegt ihr vermeintlicher Freund Jannik ermordet in einem nicht weit entfernten Waldstück. Ist ein jugendliches Eifersuchtsdrama aus dem Ruder geraten?

Kommissarin Insa Warnders ahnt zunächst nicht, welche Abgründe sich in diesem Fall auftun. Jannik Dreesen war ein Loverboy – ein Mann, der junge Mädchen emotional abhängig macht und sie zum Äußersten zwingt. Stecken verzweifelte Eltern hinter der Tat? Aber wieso musste dann auch Leonie sterben?

Von einem weiteren jungen Mädchen fehlt jede Spur, genauso wie von dem Hauptverdächtigen. Plötzlich ermittelt Insas Tochter Lea ungefragt auf eigene Faust und begibt sich dabei in größte Gefahr …

In der Ostfrieslandkrimireihe „Insa Warnders ermittelt“ ist nun nach „Der Giftmord“ (ISBN 978-3-96586-061-2) mit „Tod eines Loverboys“ (ISBN 978-3-96586-165-7) der zweite Band von Susanne Ptak erschienen.

Der Roman von Susanne Ptak kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. „Tod eines Loverboys“ ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 11,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zu „Tod eines Loverboys“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B086Q1BQF9/ sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/insa-warnders-ermittelt-2-tod-eines-loverboys_27380990-1.

