Kripo Juist ermittelt wieder: Ein Baugutachter liegt erschossen in den Dünen! Tatwaffe ist eine Duellpistole aus dem 18. Jahrhundert! Der ganze Fall erscheint den Inselkommissaren äußerst rätselhaft.

In diesem Ostfrieslandkrimi fällt das gewählte Werkzeug für den Mord aus dem Rahmen. Wer war im Besitz einer Duellpistole, wo ist möglicherweise das Gegenstück und warum ein Mord ausgerechnet mit so einer ausgefallenen Waffe? Das sind die Rätsel, die Witte und Fedder lösen müssen, um dem Täter auf die Spur zu kommen!

Zum Inhalt von „Juister Düne“:

Ein Mann liegt tot in den Dünen der Insel Juist, erschossen mit einer Duellpistole aus dem 18. Jahrhundert. Was hat es mit dieser ungewöhnlichen historischen Tatwaffe auf sich? Zumindest die Identität des Toten ist schnell geklärt; Lukas Flechsner verbrachte seinen Urlaub mit seiner Frau und einem befreundeten Paar auf Juist. Ist ein merkwürdiges Rollenspiel aus den Fugen geraten? Hat seine eigene Frau Lukas gar versehentlich getötet? Die Inselkommissare Antje Fedder und Roland Witte nehmen auch das berufliche Umfeld des Opfers ins Visier. Der berüchtigte Baugutachter hatte sich viele Feinde gemacht, von denen einer rein zufällig gerade auf der ostfriesischen Insel weilt …

Die neue Ostfrieslandkrimireihe „Witte und Fedder ermitteln“ von Sina Jorritsma wird nach „Juister Herzen“ (ISBN 978-3-95573-912-6), „Juister Düfte“ (ISBN 978-3-95573-958-4), „Juister Reiter“ (ISBN 978-3-96586-028-5) und „Juister Taucher“ (ISBN 978-3-96586-089-6) nun mit „Juister Düne“ (ISBN 978-3-96586-127-5) fortgeführt.

Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books, Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. „Juister Düne“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 11,99 Euro erschienen.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/Juister-D%C3%BCne-Ostfrieslandkrimi-Fedder-ermitteln-ebook/dp/B0844PFJXQ sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/witte-und-fedder-ermitteln-5-juister-duene-ostfrieslandkrimi_27077104-1 .

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn

studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder

in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym,

weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem

Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr

kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer

großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe

Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina

Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

