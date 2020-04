Eine junge Tänzerin bricht tot auf einem Tangoabend zusammen! Hat jemand Blausäure in ihren Drink getan – das müssen die bewährten Borkumer Inselkommissare Mona Sander und Enno Moll herausfinden!

Kommissarin Mona Sander wollte mit ihrem Freund Jan Lummer einen schönen Abend verbringen. Doch ihr Polizei-Instinkt schlägt Alarm, irgendetwas stimmt hier nicht. Als Diana Keppler dann plötzlich stirbt, steht sie vor einer schwierigen Aufgabe – alle Teilnehmer der Tanzveranstaltung sind erst einmal verdächtig! Doch wo ist hier die richtige Spur?!

Zum Inhalt von „Friesentango“:

Es war Dianas letzter Tanz. Während eines Tangoabends auf der ostfriesischen Insel Borkum bricht die junge Tänzerin leblos zusammen. Inselkommissarin Mona Sander kann nur noch den Tod durch Blausäure-Vergiftung feststellen.

Der Tangomord gibt Rätsel auf. Hat der ältere Herr, der Diana und ihren Freund Hilko an diesem Abend bedrohte, das Gift in das Getränk gemischt? Oder ist der dubiose Organisator der Tangoveranstaltung in den Mord verwickelt? War das Opfer selbst in eine Serie an Erpressungen verstrickt und hat sich mit den falschen Leuten angelegt?

Der Druck auf die Ermittler wächst, als einer der Verdächtigen tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden wird …

In der Borkumer Ostfrieslandkrimi-Reihe „Mona Sander und Enno Moll ermitteln“ sind jetzt sechzehn spannende Bände erschienen.

„Friesentango“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. „Friesentango“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 11,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zu „Friesentango“ erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B086VMXGXM sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/mona-sander-und-enno-moll-ermitteln-16-friesentango_27411500-1.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn

studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder

in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym,

weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem

Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr

kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer

großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe

Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina

Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

