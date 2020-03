Manuel Schiffler bringt den Lesern in „Menschen und U-Boote“ die abwechslungsreiche Geschichte von U-Booten näher.

Nicht viele Menschen wissen, dass es das erste U-Boot (auch wenn es nur ein Ein-Mann-U-Boot war) bereits im Jahr 1775 gab. Meist denkt man bei dem Wort U-Boot an die modernen Giganten oder an Jules Vernes Romane. Manuel Schiffler macht interessierten Lesern mit seinem neuen Buch die Geschichte von U-Booten zugänglicher. Er erzählt auf mitreißende Weise die Geschichte von Mannschaften und Kommandanten militärischer U-Boote sowie ihrer Konstrukteure, Befehlshaber und von Waffenhändlern. Weltweit, von den Anfängen bis heute. Das Buch spannt den Bogen von dem ersten, mit Muskelkraft angetriebenen Ein-Mann-U-Boot von 1775 über die atomkraftgetriebenen Giganten der Gegenwart mit Interkontinentalraketen und Atombomben an Bord bis zu den unbemannten Unterwasserdrohnen der Zukunft.

Das unterhaltsame und informative Buch „Menschen und U-Boote“ von Manuel Schiffler bezieht 50 Länder Europas, Nord- und Südamerikas, Afrikas, Asiens sowie Australien ein. Es stellt die Kameradschaft, aber auch Konflikte zwischen den Mannschaften dar, ebenso wie schwierige Entscheidungen bei Angriffen auf Passagierschiffe und bei der Hilfe für Schiffbrüchige. Die Unterstützung durch Befehlshaber, aber auch deren Skrupellosigkeit, werden ebenso beschrieben wie der aktuelle Rüstungswettlauf unter Wasser in Asien und die verbreitete Korruption beim Verkauf von U-Booten in die ganze Welt.

„Menschen und U-Boote“ von Manuel Schiffler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-00758-1 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

