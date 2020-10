In seinem neuen Ratgeber „MACH DAS BESTE AUS DIR FÜR DICH UND ANDERE!“ verrät Friedrich Hinkel seinen Lesern, wie man es in vier Etappen zu einem glücklichen und selbstbestimmten Leben schafft.

Die Fragen „Was will ich?“ und „Wie kann ich es erreichen?“ gehören zu den meist gestellten Fragen im Leben. Denn tagtäglich gilt es, Entscheidungen zu treffen. Diese können sich auf ganz alltägliche Dinge oder aber auch um große Aspekte des Lebens drehen. Nicht selten ist man bei der Suche nach einer Antwort Spielball und nicht Herr seiner Entscheidung. An dieser Stelle setzt das Buch von Friedrich Hinkel an, denn der Autor liefert seinen Lesern einen Wegweiser, der einem den Weg zu den kleinen und großen Lebenszielen zeigt. Damit wendet er sich an jeden, der ein erfülltes und erfolgreiches Leben führen möchte. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen vier Etappen überwunden werden. Zuerst definiert man Leitziele für ein Leben, das sich am Wert und Wohl des Menschen orientiert. Anschließend geht es an Aufgaben, die sich aus diesen Leitzielen ergeben, um in einem dritten Schritt die Mittel für diese Ausführung zu finden. Schlussendlich wird wiederum ein Verfahren für die Anwendung dieser Mittel erarbeitet.

Die Leser des Ratgebers bekommen von Friedrich Hinkel nicht nur eine Fülle von wertvollen Ratschlägen fürs Leben. Der Autor komprimiert diese zu einem klar gegliederten und universell einsetzbaren praktischen Ratgeber für die Lebensführung mit dessen Hilfe jeder selbstbestimmt, planvoll und konzentriert seine Ziele erkennen und erreichen kann.

„MACH DAS BESTE AUS DIR FÜR DICH UND ANDERE!“ von Friedrich Hinkel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06614-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

