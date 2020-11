Der neue Roman von Tini Wider trägt den Titel „Ein Lied, mein Leben und was sonst noch schief gehen kann“. Die Autorin erzählt von Liebe, Träumen, Hoffnungen und einem magischen Anhänger.

Die 17-jährige Lilly ist nach dem unerwarteten Tod ihrer Mutter dazu gezwungen, ihre beschauliche Heimatstadt zu verlassen und bei ihrer exzentrischen Großmutter in Berlin ein neues Leben anzufangen. Dort stellt das Schicksal die junge Frau vor ungeahnte Herausforderungen. Zwischen Hoffnungen und Träumen begegnet sie dem jungen Tontechniker William, der ihr Herz höher schlagen lässt. Doch was verschweigt er ihr? Und was hat es mit dem geheimnisvollen Anhänger von Lillys Mutter auf sich? Stecken in ihm tatsächlich magische Kräfte oder wird sie nur von ihrem verzweifelten Wunsch geleitet, dass sich alles zum Guten wendet?

Die Ereignisse spitzen sich so sehr zu, dass Lilly kämpfen muss. Um ihre Musik, ihre Liebe und schließlich sogar um ihr Leben.

Die Autorin Tini Wider lebt seit einigen Jahren im Westen Kanadas. Da ihr die deutsche Sprache bereits von Beginn an fehlte, hörte sie zahlreiche deutschsprachige Hörbücher. Doch das reichte ihr nach einiger Zeit nicht mehr, so dass sich die Bücher aus ihrem Herzen den Weg aufs Papier suchten. Das Ergebnis war ihr Debütroman „Zeitenchaos“, ein Buch über eine Zeitreise.

„Ein Lied, mein Leben und was sonst noch schiefgehen kann“ von Tini Wider ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15194-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

