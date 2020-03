Wolf von Fichtenberg entführt die Leser mit „Der Pfeifer“ in einen faszinierenden Teil der Vergangenheit.

Es beginnt alles in der heutigen Zeit, doch durch eine unerwartete Wendung werden die Leser in die Vergangenheit gezogen. Sie lernen dort Falk vom Fichtenberg kennen. Dieser wurde genau am Weihnachtstag des Jahres 1254 geboren. Das waren zwei Jahre vor dem Tod des damaligen Kaisers Wilhelm von Holland, der 1256 beim Kriegszug gegen die Friesen in der Nähe von Alkmar umkam. Nach seinem Tod begann die schreckliche Zeit, die man heute als Interregnum kennt, und genau in dieser Zeit findet die Handlung dieses spannenden und gut recherchierten historischen Romans statt. Es war eine schreckliche Zeit, so berichtet der Protagonist. Er erklärt, dass die Herren Geld brauchten und jeder nur das tat, was ihm beliebte und gerade richtig erschien. Jeder Ritter dünkte sich als großer Herr auf seinen Ländereien und wenn es nur ein winziges Dorf war. Das Abenteuer des Ich-Erzählers beginnt in der Nähe von Marburg am Hang eines Berges.

Wer historische Romane, in denen es schnell klar wird, dass der Autor ausführlich recherchiert hat, bevor er mit dem Schreiben anfing, liebt, der wird durch den Roman „Der Pfeifer“ von Wolf von Fichtenberg nicht enttäuscht. Die Leser lernen durch die spannenden Erlebnisse des Protagonisten die Zeit des Interregnums besser kennen und werden durch überraschende Wendungen auf Trab gehalten.

„Der Pfeifer“ von Wolf von Fichtenberg ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03120-3 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

