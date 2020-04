Unser Kunst & Auktionshaus sucht laufend interessante, sammelwürdige Kunstobjekte aller Art. Die Objekte werden kostenlos geschätzt und in den regelmäßig stattfindenden Auktionen angeboten.

Das Kunst & Auktionshaus Walter Ginhart lädt Sie herzlich zur Frühlings-Auktion ein, die passend zur Corona-Langeweile am 9. Mai ab 13 Uhr Live Online stattfindet!

Die von unserer Bundesregierung beschlossenen Corona-Maßnahmen werden zumindest bis zum 3. Mai andauern. Wir haben uns aus diesem Grund entschieden, unsere Auktion ohne Saal Publikum zu präsentieren. Sie können diese live über das Internet mitverfolgen, online mitbieten und, wie gewohnt, Ihre Gebote telefonisch oder schriftlich abgeben.

Präsentiert werden hierfür 501 Objekte aus 13 verschiedenen Sparten, um Ihnen so ein breites Sortiment an seltenen und hochwertigen Sammlerobjekten bieten zu können.

Zu den Highlights zählt diesmal ein meisterliches, altgerahmtes Porträt von Bartholomäus Bruyn d. Ä., der den Theologen Johannes Draconites darstellt. Weiterhin finden sich, neben Volkskunst Objekte, eine zahlreiche Auswahl von Ansichten aus der Region, etwa von Padua, Gschossmann und Beck, aber auch Avantgarde Gemälde sowie Graphiken von Pierre Auguste Renoir und Pablo Picasso, im vielseitigen Katalog.

Wir haben ab den 27. April für Sie bedingt wieder geöffnet, würden Sie aber bitten, an die Schutzmaßnahmen zu denken! Eine Vorbesichtigung der Objekte wird im Einklang mit behördlichen Auflagen vom 4. bis 8. Mai 2020 angeboten. Idealerweise kündigen Sie sich vorzeitig an, damit wir uns auf die Schutzmaßnahmen sowie die Präsentierung der Objekte vorbereiten können.

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann wäre es uns eine große Freude, Ihre Schätze kostenlos begutachten zu dürfen und Ihre Wünsche an Antiquitäten erfüllen zu können!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Auktionshaus Ginhart

Herr Walter Ginhart

Steinmetzplatz 2 – 3

83684 Tegernsee

Deutschland

fon ..: 08022 – 18834-0

fax ..: 08022 – 1883422

web ..: http://www.ginhart.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

„Kunst ist der Weg, die Seele zu erfreuen…“

Unter diesem Motto steht das Kunst & Auktionshaus in Tegernsee, Steinmetzplatz 2 – 3, sowie unsere Auktions-Galerie in Rottach-Egern, Nördliche Hauptstraße 6.

Im Kunst & Auktionshaus ist es möglich, Objekte entweder im Frei-Verkauf oder bei einer der vierteljährlich stattfindenden Auktionen zu erwerben. Aus Sammlungs- und Nachlass- Auflösungen stellen wir für Sie die qualitativ hochwertigsten Objekte zusammen, um Ihnen eine reichhaltige und interessante Auswahl in zwei Etagen des Auktionshauses anbieten zu können.

Mit über 30jähriger Erfahrung und durch umfangreiches Wissen um Ursprung, Herstellungsweise und Qualität eines Objektes, ist bei kostenloser Beratung und Einschätzung viel Interessantes darüber zu erfahren. Bringen Sie uns Ihre „Schätze“ – Sie sollten keine Scheu haben zu fragen, wenn Sie etwas besitzen, von dem Sie mehr wissen möchten…

