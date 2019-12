Frank Bresser geht in „Autsch! oder: Was mache ich hier eigentlich? (Band 1)“ dem Wahnsinn des Lebens auf unterhaltsame Weise auf den Grund.

Die Leser lernen im ersten Band der Roman-Reihe „Autsch! oder: Was mache ich hier eigentlich?“ den Protagonisten Knut Pfosten kennen. Er ist ein armer, naiver Tollpatsch, der sein Glück sucht und stets mit höchster Zuverlässigkeit und Bravour volle Breitseite gegen die Wand fährt. Wenn es ein Fettnäpfchen gibt, dann kann man sich darauf verlassen, dass er es zielsicher findet und rein-tritt. Das Leben hat keine Gnade. Knut stellt sich deswegen immer wieder die Frage, was er eigentlich hier macht. Trotz allem ist er jedoch nicht zu unterschätzen. Er lässt sich seine Hoffnung auf die große Liebe, Freundschaft und Geborgenheit im Leben niemals nehmen und hält das Fähnchen des Lebens und der Liebe weiter hoch. Täuscht also der erste Eindruck, und es ist vielleicht doch noch was drin für Knut?

Das Buch „Autsch! oder: Was mache ich hier eigentlich? (Band 1)“ ist Teil der vierbändigen Roman-Buchreihe von Frank Bresser. Der Autor arbeitet seit 1999 – also seit genau 20 Jahren – als Coach und Berater und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet (u.a. als „Beste Coaching- und Beratungs-Dienstleistung, Deutschland“). Das Roman-Schreiben ist für ihn eine wunderbare Möglichkeit, sich kreativ auszutoben, verrückte Dinge auszuprobieren und dem Spaß und Wahnsinn des Lebens auf unterhaltsame Weise auf den Grund zu gehen.

„Autsch! oder: Was mache ich hier eigentlich? (Band 1)“ von Frank Bresser ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-5570-7 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

