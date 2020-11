„Dein Leben ist dein Business, und dein Business ist dein Leben!“ In der aktuellen Zeit ist nichts mehr so, wie es war. Zurück zur Normalität wird es nicht geben, was wird das neue „Normal“ sein?

INTERNATIONALES SYMPOSIUM FÜR FRAUEN

Online Event – Live & Aufzeichnungen

BEGINN: 1. NOVEMBER, 21:00 Uhr*

21 Tage + 1 Bonuswoche

„Dein Leben ist dein Business, und dein Business ist dein Leben!“

In der aktuellen Zeit ist nichts mehr so, wie es war. Zurück zur Normalität wird es nicht geben, was wird das neue „Normal“ sein? Für viele kamen Fragen auf:

Was kann ich tun, um mit all diesen Veränderungen im Privatleben, im Beruf, im Zwischenmenschlichen leichter umzugehen? Welche Möglichkeiten gibt es denn noch für mich, die ich noch nie in Erwägung gezogen habe?

Aus all den Fragen heraus entstand dieses Internationale Symposium für Frauen – von und mit Frauen, die Freude daran haben, im Business eine Frau zu sein, und weit darüber hinaus, denn: dein Leben ist dein Business, und dein Business ist dein Leben!

Was ist dein Business? Die freiberufliche Einzelunternehmerin? Die Führungskraft in einem börsendotierten Unternehmen? Die Mitarbeiterin in einem Team? Die Mutter, die das Unternehmen „Familie“ führt? Dein ganzes Leben?

Welche einzigartige Marke, welche einzigartige Persönlichkeit bist du, die dir mehr Leichtigkeit ins Leben bringen kann, sobald du dich dafür anerkannt hast?

Am Sonntag, 1. November, ist es soweit: in täglichen 30-minütigen Live-Interviews über 28 Tage hinweg werden Frauen über ihr Geheimnis befragt, wie sie mehr Freude in ihr Business und ihr ganzes Leben bringen. Und… wie viele Männer lassen sich durch diese Serie inspirieren…?

Dieser internationale Online Live-Event wird via Zoom auf Englisch abgehalten und erhält mehrsprachige Simultanübersetzung mit Aufzeichnungen. Sollte man also nicht live dabei sein können oder möchte die einzelnen Gespräche immer wieder nachhören: die Aufzeichnungen sind jederzeit abrufbar. In einer privaten Facebook- oder Telegram-Gruppe gibt es die zusätzliche Möglichkeit, sich austauschen.

*Die tägliche Uhrzeit variiert je nach Wohnort des Interviewgasts und wird 24h sowie 1h vor Beginn der Live-Veranstaltung kommuniziert.

Der Preis von EUR199 für die gesamte Serie wurde bewusst so gewählt, um vielen Frauen die Teilnahme zu ermöglichen. Globale Preise sind ebenfalls verfügbar (je nach Land 80%, 75%, 65% des ursprünglichen Preises).

Damit nicht genug: 50% gehen an Actions for Futures, um Projekte zu unterstützen, die sich dafür einsetzen, dass auch unsere nachfolgenden Generationen einen gesunden Planeten vorfinden.

Weitere Informationen und direkter Anmeldelink:

https://www.chrissydorn.com/womeninbusiness-de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Chrissy Dorn | Sustainable Brand Development

Frau Chrissy Dorn

Trettlachstr. 1a

91301 Forchheim

Deutschland

fon ..: +491733612219

web ..: http://www.chrissydorn.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Chrissy begann ihre berufliche Karriere im Jahre 1983 in weltbekannten 5-Sterne-Luxus Hotels und arbeitete acht Jahre lang im europäischen Ausland (Frankreich, Großbritannien). Ihre zahlreichen Fernreisen und die unterschiedlichen Kulturen haben Chrissys Muskel gestärkt, die Diversität ihrer Geschäftskunden blitzschnell zu verstehen.

Es war jedoch ihre große Liebe zur Natur und Rock-Climbing, das sie 1987 dazu bewegte, in die Outdoor- & Sportbranche zu wechseln. Dort trug sie erheblich zur Expansion namhafter Outdoormarken – dazu gehörten Patagonia und Timberland – bei. Später führte sie ihre eigene Handelsvertretung in Großbritannien und den Benelux, unter anderem mit Wild Roses und Lowa, und war federführend für den Aufbau des Händlernetzwerks in diesen Ländern. In ihrer Rolle als EU Sales Manager für Mountain Hardwear war Chrissy erheblich für die Markenpräsenz in ganz Europa verantwortlich.

Anfang 2000, als Puma die weltweit beliebteste Sports Lifestyle-Marke wurde, war Chrissy einer von drei Internationalen Produkt Managern im Bekleidungsbereich und führte ihre Kategorien zu einem jährlichen Umsatzvolumen in zweistelliger Millionenhöhe.

Im Jahre 2007 gründete Chrissy ihre unabhängige Agentur für PR und Markenentwicklung. In ihrem Portfolio findet man innovative Marktführer und Branchen-Rebellen gleichermaßen – alle jedoch mit einem hohen ethischen, nachhaltigen Umweltethos, u.a. Nikwax, Páramo, Rab, Lowe Alpine, Timbuk2, Hydro Flask und Ticket to the Moon.

Der Erhalt unseres Planeten und die Frage, was jeder einzelne von uns dazu beitragen kann, hat Chrissy dazu bewegt, ihre Beratertätigkeit auf nachhaltige Markenentwicklung zu fokussieren. Was wäre, wenn es einen völlig anderen Weg gäbe, eine Marke wachsen zu lassen?

