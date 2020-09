Christoph Nietfeld ermöglicht in Zusammenarbeit mit Uwe Rabe in „Der wilde Weg der Honigbienen“ einen Einblick in die ursprüngliche Welt der Bienen.

Können Honigbienen heute ohne das Zutun des Imkers überleben? Die Imker Uwe Rabe und Christoph Nietfeld eint die Überzeugung, dass der menschliche Umgang mit den Honigbienen dringend einer Korrektur bedarf. Sie haben sich deshalb die Zeit genommen, die Bedürfnisse „ihrer“ Bienen zu erforschen. So wurden sie zu aufmerksamen Beobachtern, die in diesem neuen Buch beschreiben, was geschah als sie die Kontrolle als Imker losließen. Sie beantworten die Frage: Finden die vom Menschen nur begleiteten Bienen in ihre natürliche Kraft zurück? Die zwei Imker liefern damit ein Buch, das nicht nur Laien, sondern auch allen Imkern, die mit Herz und Seele bei der Sache sind, einen Einblick sowohl in ihre menschlichen Denk-Gewohnheiten als auch in die ursprüngliche Welt der Bienen ermöglicht.

Das Buch „Der wilde Weg der Honigbienen“ von Christoph Nietfeld ist nicht nur eine spannende und ungewöhnliche Erzählung, sondern leistet auch einen sachlichen Beitrag auf dem Weg in eine wesensgemäße Bienenhaltung über die es sich nachzudenken, besser noch nachzufühlen lohnt. Dieses Buch tritt für einen Paradigmenwechsel in der Bienenhaltung ein und damit auch für mehr Vertrauen in das Leben und in sich selbst. Menschen sind so daran gewöhnt, die Dinge rational zu betrachten. Was aber, wenn die Natur viel klüger ist als die meisten Menschen denken?

„Der wilde Weg der Honigbienen" von Christoph Nietfeld ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06503-1 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

