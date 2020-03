In seinem neuen Fachbuch „Das große Taiji-Kompendium zur Fächer-, Säbel-, Schwert- und Handform“ gibt der Autor Michael de Lange einen Überblick über die alte chinesische Kampfkunst Taiji.

Das Buch von Michael de Lange ist aus seinem Wunsch erwachsen, ein Lehrbuch für Taiji-Schüler zu entwickeln. Die im Kaiserreich China entwickelte Kampfkunst heißt eigentlich Taijiquan und wird hierzulande auch Schattenboxen genannt. Der Autor gibt in seinem Buch die Grundlagen zu den sogenannten Daoyin Taihi-Oberstufenformen für Fächer 1, Säbel 1, Schwert 1 sowie Hand 1 an interessierte Leser weiter. Zudem ist eine Zusammenfassung von Ausbildungstexten Grundlage dieses Buches. Diese werden durch zahlreiche Skizzen anschaulich ergänzt, so dass dieses Lehrwerk eine Erinnerungs- und Bewegungshilfe zur täglichen und selbstständigen Übungspraxis darstellt. Zudem enthält das Buch ein Aufwärmprogramm sowie Basisübungen mit und ohne Waffe, im Stand und in der Bewegung. Dabei legt de Lange besonderen Wert auf kurze und präzise Bewegungsanleitungen.

Der Autor Michael de Lange ist seit vielen Jahren DYYSG-Lehrer, die Abkürzung DYYSG steht für Daoyin Sheng Yang Gong. Bereits seit 2007 trainiert er Qigong und diverse Taijiformen. Zudem absolvierte er ergänzende Aus- und Weiterbildungen als Medizinischer Fitnesstrainer, Faszientrainer sowie als Functional Trainer.

„Das große Taiji-Kompendium zur Fächer-, Säbel-, Schwert- und Handform“ von Michael de Lange ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-02349-9 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

