Dann sollten Sie sich genau das 2020 zum Ziel nehmen! Denn die Entwicklung eines aussagekräftigen Berichtswesens gehört zu den wichtigsten Aufgaben im Controlling.

Um ein aussagekräftiges Reporting zu verwirklichen, sollten Sie sich unbedingt mit den INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATION STANDARDS (IBCS) vormals Hichert SUCCESS-Regeln vertraut machen! Ziel eines Reportings nach den IBCS-Standards ist, dass Berichtsempfänger die aktuelle Unternehmenssituation schnell verstehen und ihre wertvolle Zeit in die Erarbeitung von steuernden Maßnahmen investieren können.

Ihnen fehlen Zeit und Energie, um sich selbst mühsam durch dieses Thema zu arbeiten?

Am 28. Januar um 14 Uhr vermittelt Ihnen Mario Rosenfelder kompakt in nur 30 Minuten die Grundlagen für ein standardisiertes Reporting nach den IBCS-Standards in seinem Webinar „Standardisierung im Reporting nach den IBCS“. Sie können sich für dieses Webinar ab jetzt kostenlos anmelden, klicken Sie einfach hier.

Aufbauend auf dieses Webinar folgen 3 weitere Webinare, in welchen wir Ihnen zeigen, wie Sie ein IBCS konformes Reporting mit unterschiedlichen Softwarelösungen wie Cubeware, Microsoft Power BI und SAP Analytics Cloud (SAC) umsetzen können.

Unsere Webinare finden immer dienstags um 14 Uhr statt – hier die Termine im Überblick:

28. Januar: Standardisierung im Reporting nach den IBCS

11. Februar: IBCS konformes Reporting mit Cubeware

07. April: IBCS konformes Reporting mit Power BI

23. Juni: IBCS konformes Reporting mit SAC

Alle Termine inkl. den Anmeldelinks finden Sie auf unserer Website www.controlling-strategy.com.

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt / +49 8031 58180 11

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

consultnetwork Controllingberatung und -dienstleistung GmbH

Herr Mario Rosenfelder

Bahnhofstraße 49

9020 Klagenfurt

Österreich

fon ..: +43463219095

web ..: http://www.consultnetwork.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

consultnetwork beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit dem Thema Unternehmenssteuerung. Unsere Trainer und Berater können auf Erfahrungen aus über 100 Controlling-Einführungsprojekten in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Slowenien zurückgreifen.

Wir verbinden Controllingberatung mit hochwertigen Softwarelösungen für das Controlling und unterstützen Sie bei der Mitarbeiterentwicklung im Fachbereich Controlling! Neben unseren Beratungsleistungen bieten wir unseren Kunden auch Services und Dienstleistungen rund um das Thema Controlling an. Zielsetzung ist es Unternehmen, die einen personellen Engpass im Controlling haben oder sich für das Outsourcing des Controllings entscheiden, optimal zu unterstützen!

Durch unser Leistungsspektrum ist es uns möglich, unsere Kunden von der Entwicklung eines ganzheitlichen Controllingkonzeptes bis hin zur Umsetzung der Konzepte und deren Verwendung im betrieblichen Alltag zu unterstützen und auch entsprechende Ergebnisverantwortung in den Entwicklungsprojekten zu übernehmen.

Es würde uns freuen, auch Sie bei der Entwicklung Ihres Controllings begleiten zu dürfen!

