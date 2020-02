Gefahr für Leib und Leben: Blinde Zerstörungswut auf Baustellen

Evakuierte Wohnungen aufgrund von brennenden Kränen in Leipzig: Dieser Fall ging in den letzten Monaten bundesweit durch die Presse. Er zeigt, welche dramatischen Folgen Brandstiftung und mutwillige Zerstörung auf Baustellen haben können. Dies stellt nicht nur für Bauunternehmen eine lästige Behinderung der Arbeit dar – es entsteht auch eine Gefahr für unbeteiligte Dritte, wenn sich Brände weiter ausbreiten oder etwa Kräne umstürzen. Ein umfangreiches Konzept zur Sicherung der Baustelle ist somit notwendig, um das Risiko von Schäden durch Vandalismus zu minimieren.

Immer wieder sehen sich Bauunternehmen mit Fällen von Vandalismus auf Baustellen konfrontiert. So sind kleine Schmierereien an neu erstellten Fassaden an der Tagesordnung – das Nachbessern nimmt Zeit und Geld in Anspruch. Bereits kleinere Kriminalitätsdelikte führen so zu lästigem Mehraufwand. Wenn die Zerstörung von Maschinen und Material jedoch zur Gefahr für Leib und Leben Dritter wird, dann sind dies besonders schwerwiegende Fälle.

Gefahren des Vandalismus

So wurden beispielsweise auf einer Großbaustelle in Leipzig nachts drei Baukräne in Brand gesetzt. Als diese in Flammen standen und umzustürzen drohten, mussten die angrenzenden Wohnungen schnellstmöglich evakuiert werden, um die Bewohner zu schützen. Starke Rauchentwicklung, Explosionsgefahr und übergreifende Feuer können ansonsten Menschenleben gefährden. In der Messestadt handelt es sich dabei keineswegs um einen Einzelfall – mehrfach standen in jüngerer Vergangenheit Baumaschinen und -container in Flammen.

Ein umfangreiches Sicherheitskonzept ist daher für am Bau Beteiligte ratsam: Auf der einen Seite behindert Vandalismus den reibungslosen Ablauf der Baustelle, auf der anderen Seite können Zerstörung, Beschädigung und Brandstiftung eine echte Gefahr für Leib und Leben darstellen.

Bestehende Risiken minimieren

Damit es gar nicht erst zu ungewollten Zwischenfällen kommt, raten Experte, möglichst früh auf vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen zu setzen. Intelligente Kamerasysteme erweisen sich in diesem Kontext als zuverlässige und wirtschaftliche Lösung. So haben die International Security Group (ISG) und Maibach Velen mit Video Guard Professional einen Tower entwickelt, der mittels intelligenter Videotechnik ein unmittelbares Eingreifen ermöglicht. Von Zufahrtsbereichen, über Maschinen bis hin zu Baucontainern: Die drei integrierten Kameras überwachen zu sichernde Bereiche flächendeckend und ohne Schwenken. Unbefugte Personen werden sofort erfasst und der ganztägig besetzten Alarmzentrale gemeldet. „Unsere geschulten Mitarbeiter analysieren die Situation in Echtzeit und können die Person direkt über eine Lautsprecheranlage zum Verlassen des Geländes auffordern. Wird dem nicht Folge geleistet, werden unverzüglich weitere Maßnahmen – wie das Benachrichtigen der Baustellenverantwortlichen oder der ortsansässigen Polizei – eingeleitet“, erklärt ISG-Geschäftsführer Jörn Windler.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

International Security Group GmbH

Herr Jörn Windler

Wehrden Ost 5

26835 Hesel

Deutschland

fon ..: 04950 / 8062-0

web ..: http://videoguard24.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Über ISG International Security Group:

Die International Security Group mit Sitz im ostfriesländischen Hesel bietet Kunden aus dem In- und Ausland ganzheitliche Service- und Sicherheitskonzepte rund um die mobile Distanzbewachung. Im Fokus stehen eigen entwickelte Sicherheitslösungen, die höchste Qualitätsansprüche erfüllen. Technisches Know-how und ein hohes Maß an Innovationskraft bilden dafür die Basis. Unter anderem umfasst das Portfolio die nationale und internationale Bewachungsdienstleistung mit Sicherheitstechnik und Personal.

Über MAIBACH Velen:

Die MAIBACH Verkehrssicherheits- und Straßenausrüstungsprodukte GmbH in Velen gehört zur bundesweiten Maibach-Unternehmensgruppe. Maibach ist ein in Deutschland und Europa anerkanntes Spezialunternehmen. Das Produktsortiment des Unternehmens umfasst Kunststoff-Leitpfosten, Amphibien- und Lärmschutz. Zudem bietet MAIBACH Velen im gesamten deutschsprachigen Raum ein professionelles Videosystem zur Baustellenüberwachung an.



Pressekontakt:

Kommunikation2B

Frau Aileen Runge

Westfalendamm 69

44141 Dortmund

fon ..: 0231 330 49 323

web ..: http://www.kommunikation2b.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.