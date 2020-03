Das sitzt

Hocker kennt jeder: robust, funktional, stapelbar.

Es fehlte dabei immer: gemütlich, chic und originell.

Ist jetzt erledigt: aus Holz und Filz und beständig.

Wie das geht:

Oben ein in den Filz integriertes, fast unsichtbares Kissen, an der Seite Einschlitzungen, die das Brett biegsam machen, unten kleine Fußkanten zum entspannten Kippeln. Das alles lokal in Deutschland produziert, die Materialien auf das nötigste reduziert.

Perfekt für jeden Anlass, da vielseitig einsetzbar und verwendbar. Ein Dauerbrenner in deiner Stube. Neidische Blicke nicht ausgeschlossen.

Dein Leben ist nicht geradeaus, deine Freunde gerne spontan zu Besuch? Dein Balkon ist häufig eine Roof-Top Bar? Schnell den Hocker hervorgezogen und alle haben bequem Platz. Deine Kinder gucken gerne beim Kochen zu oder wollen im Bad auf Augenhöhe Zähneputzen? Du willst im Schlafzimmer mal eben etwas ablegen? Du bist agil und Dir sind spontane Meetings nur allzu bekannt? Kein Problem für den STADIG.stubenhocker. Deiner Phantasie und deinem neuen Lieblingshocker sind keine Grenzen gesetzt. Erfinde deine Wohn-, Arbeits- und Alltagwelt neu.

Farbkonzept oder Farbliebhaber. Die vier Farben farngrün, petrolblau, hellgrau und dunkelgrau sind schick ohne viel schnack und fügen sich einzeln oder auch kombiniert hervorragend in die Wohn- und Arbeitslandschaft ein.

Hält ewig. STADIG. eben – beständig und punkt.

„STADIG. bedeutet „beständig“. Wir kombinieren Nachhaltigkeit mit hochwertigem Design. So produzieren wir Produkte, die dauerhaft Freude machen. STADIG. halt. Schick ohne viel Schnack. Punkt.“ – STADIG.team (www.stadig.de)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

filo Produktwerk

Herr Florian Drees

Am Seggenried 6

21147 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49-40-42935237

web ..: http://www.stadig.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Damit Nachhaltigkeit nicht nur ein Modewort ist, setzt die Marke STADIG. auf Beständigkeit.

Die Frage nach dem „eigenen Beitrag“ und dem Wunsch, etwas Dauerhaftes zu schaffen, legten den Grundstein für das Projekt Gründung und Selbstständigkeit. Die Gründung von filo Produktwerk – Vermarktung und Vertrieb lokaler produzierter Produkte unter der Marke STADIG. – beständig und Punkt. Verkaufsstart mit eigenem Online Shop www.stadig.de war am Freitag, 13. Februar 2020. Parallel nutzt filo Produktwerk die Plattform amazon.de und vertreibt über einige lokale Büroeinrichter.

Anja, Benno und Ole, die Köpfe hinter filo Produktwerk, haben hier eine einmalige Konstellation geschaffen, in welcher jeder macht, was er am besten kann. Ole hat Design studiert. Benno und Anja haben wirtschaftliche Studiengänge gewählt. Ole kann designen und das macht er verdammt gut. Unter o.ma (Ole Marten) Design (www.omadesign.de) betreibt Ole sein Designstudio mit dem Schwerpunkt Möbel- und Produktdesign in Oldenburg. Benno kann sich austoben mit Einkauf, Vertrieb und Online Marketing. Und Anja hat den Hut für alle Prozess-, Organisations- und Projektmanagement Themen auf, und darf sich als Social Media Managerin sogar noch einmal neu erfinden. So tut jeder das, was er gut kann und gerne tut und zwar zur Abwechslung mal nicht als Angestellter für jemand anderen, sondern für einen selbst und das eigene Unternehmen. Gegründet mit kleinen Kindern bzw. in Elternzeit.

Die Produkte sind selbst entworfen. Ole konzipiert, testet, überlegt, kreativt. Anja und Benno geben Feedback und Input, genauso wie viele Freunde und Verwandte. Gemeinsam haben alle Produkte das Birkenschichtholz. Hinzu kommt Zutat X. X kann für verschiedene Materialien stehen. Zum Beispiel Filz oder Linoleum. Filo Produktwerk arbeitet mit lokalen Partnern wie Tischlereien und Verpackungsherstellern. Die komplette Wertschöpfungskette liegt in Deutschland.

Die Produktpalette, die derzeit den STADIG.stubenhocker in vier Farben umfasst, wird zügig mit weiteren Produkten aus den Bereichen Möbel und (Wohn-) Accessoires ausgebaut und erweitert, ebenso wie die Vertriebswege und -kanäle.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

filo Produktwerk

Frau Anja Drees

Am Seggenried 6

21147 Hamburg

fon ..: +49-177-7136257

web ..: http://www.stadig.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.