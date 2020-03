Über 300.000 Soundtracks aus unterschiedlichsten Genres

Die unabhängige Verwertungsgesellschaft Soundreef stellt in Deutschland sein umfassendes Portfolio an In-Store-Music vor. Das Portfolio bedient alle POS- und Location-Anforderungen – für Boutiquen, Supermärkte, Hotels, Spas, Bars bis hin zu Fitnessstudios. Der Zugang zu den Soundtracks ist rechtssicher, Kunden müssen damit keine Rechteeinholung bei den nationalen Verwertungsgesellschaften vornehmen. Weitere Informationen unter www.soundreefms.com

Davide D’Atri, CEO von Soundreef S.p.A.: „Der Kunden-Kostenvorteil ist, dass nationale und internationale Lizenzen unter einem Dach zusammengefasst sind. Dies reduziert ebenfalls den administrativen Aufwand.“ So stehen unter anderem Lizenzen bereit, mit denen sich die Kosten gegenüber den Standardtarifen der nationalen Verwertungsgesellschaften um bis zu 50% senken lassen. Dank der umfassenden, zertifizierten Musiklizenzen fallen keine weiteren Lizenzgebühren bei regionalen Verwertern an.

Musikvielfalt, Aktualität bis hin zu speziellen Genres

Das Soundreef Portfolio umfasst aktuell mehr als 300.000 Soundtracks. Dazu verwaltet Soundreef direkt und über Verwertungsgesellschaften die Rechte von weltweit über 35.000 Musikern und Musikverlegern. Inzwischen verfügt das Soundreef In-Store-Radio über 41 Radiokanäle von Rock, Pop, Lounge bis hin zu Klassik und weiteren Genres.

Soundreef stellt durch permanente Aktualisierung sicher, dass Kunden aus einer Vielzahl an Optionen wählen können, die sich individuell für jeden Bedarf zusammenstellen lassen. Die Nutzung erfolgt via Soundreef Plattform, über die sich Kunden in das In-Store-Radio von Soundreef einloggen oder per Übermittlung der ausgewählten Tracks per FTP.

Rechtssicherheit und Entschädigung bei etwaigen Rechtsstreitigkeiten

Soundreef liefert die Musik an den jeweiligen Kunden-Provider und genehmigt die Verwendung des ausgewählten Katalogs. Ein Wechsel des genutzten Radiosystems oder Dienstleisters ist nicht notwendig. Ebenso bestehen Kooperationen mit allen In-Store-Radios. Des Weiteren kümmert sich Soundreef um sämtliche administrative Fragen, die bei der regionalen Verwertungsgesellschaft auftreten können.

Garantiert wird die Entschädigung im Fall von Rechtsstreitigkeiten. Etwaige Anwaltskosten, die sich aus Auseinandersetzungen mit lokalen Verwertungsgesellschaften ergeben können, werden von Soundreef vollständig übernommen. Kunden wenden sich dafür an die kostenlose Soundreef Rechtsberatung.

Über Soundreef Media Service:

Soundreef ist ein weltweit operierendes, unabhängiges Unternehmen für Copyright Royalties Management aus Großbritannien. Der Hauptsitz der In-Store Musik Abteilung befindet sich in Italien mit Niederlassungen und Agenten in mehr als 27 Ländern. Soundreef ist die alternative Verwertungsgesellschaft für Hintergrundmusik in Handel und Gewerbe, die bis zu 50% preiswerter als die gängigen Tarife ist. Soundreef bietet einen One-Stop-Shop für Unternehmen an, der sämtliche Fragen rund um Musik und Sound abdeckt. Das Portfolio umfasst über 300.000 lizensierte Titel, die zur öffentlichen Wiedergabe keine weiteren Lizenzen benötigen. Soundreef ist hochwertig, rechtssicher und günstig. Das Repertoire wird in mehr als 60.000 Geschäften weltweit verwendet.

