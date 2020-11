Wiedereröffnung des Lifestyle Holidays Vacation Resorts in Cofresi, Puerto Plata

Zusammenfassung: Der Lifestyle Holidays Vacation Club d er Dominikanischen Republik ist stolz, die Wiedereröffnung des Lifestyle Holidays Vacation Resorts in Cofresi, Puerto Plata, verkünden zu können. Nach 7 Monaten hat der Lifestyle Holidays Vacation Club seinen Standort in Cofresi mit neuen COVID-19-Sicherheitsprotokollen wiedereröffnet.

Markus Wischenba rt und der Lifestyle Holidays Vacation Club, eines der beliebtesten Urlaubsresorts in der Dominikanischen Republik, freuen sich, die Wiedereröffnung ihres Resorts in Cofresi verkünden zu können. Das Lifestyle Holidays Vacation Resort ist das größte Resort des Lifestyle Holidays Vacation Clubs und bietet Gästen zahlreiche Gourmetrestaurants sowie eine Vielzahl von Ausflügen und Outdoor-Aktivitäten wie Schnorcheln, Ziplining und Rafting an. Als die Dominikanische Republik am 1. Juli ihre Grenzen wieder für den Tourismus öffnete, war der Lifestyle Holidays Vacation Club bestrebt, seine Gäste so sicher wie möglich zu empfangen. Er beriet sich mit Gesundheitsbeamten, um eine umfassende und gründliche Liste mit Sicherheitsmaßnahmen zu erstellen.

Als Reaktion auf COVID-19 hat der Lifestyle Holidays Vacation Club beschlossen, verschiedene von den CDC empfohlene Sicherheitsprotokolle zu implementieren. Dazu gehören beispielsweise der Umgang mit Risiken im Zusammenhang mit der Lebensmittelsicherheit, einschließlich der Gefahrenanalyse und kritischen Kontrollpunkte, die Zuweisung von Zeit und Ort für die Reservierung von Abendessen, um mit reduzierten Sitzplätzen und verringertem Platzangebot arbeiten zu können, sowie die gründliche Desinfektion von Transportmitteln zwischen den einzelnen Nutzungen durch die Gäste.

„Die Teams des Lifestyle Holidays Vacation Clubs und des Lifestyle Holidays Vacation Resorts freuen sich darauf, ihre Gäste auf eine unserer Meinung nach sichere und organisierte Art und Weise wieder zu Hause willkommen zu heißen. Wir beim Lifestyle Holidays Vacation Club sind uns bewusst, wie wichtig Gesundheitsvorkehrungen sind, um die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter zu gewährleisten.“ – Markus Wischenbart

Das Personal des Lifestyle Holidays Vacation Clubs und des Resorts wird in den kommenden Monaten laufend geschult, um über die besten Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf das COVID-19-Virus auf dem Laufenden zu bleiben.

Über den Lifestyle Holidays Vacation Club:

Der Lifestyle Holidays Vacation Club ist eines der führenden All-inclusive-Urlaubsziele mit mehreren Standorten in der Dominikanischen Republik. Der 1995 eröffnete Lifestyle Holidays Vacation Club wurde auf Grundlage des Konzepts gegründet, Gästen ein einmaliges Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis zu ermöglichen. Das exklusiv den Mitgliedern zur Verfügung stehende Resort bietet unberührte Strände, viele verschiedene Gourmetrestaurant-Erlebnisse und eine Reihe aufregender Outdoor-Abenteuer und Ausflüge. Weitere Informationen finden Sie unter https://lifestyleholidaysvc.com

