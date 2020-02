Eschenburg, den 23.02.2020. Ideen, Konzepte und Lösungen für Loungemöbel & Sessel, das und mehr gibt es auf Pst-Group.de.

Das Unternehmen aus Deutschland bietet für viele Wohn-, Industrie- und Lebensbereiche die passenden Möbel. Der interessierte Shopbesucher findet zudem eine große Auswahl an Fass-Stehtischen, die für gewerbliche Zwecke oder private Einsatzbereiche ideal sind.

Wer Möbel für Privat oder Gewerbe kauft, der weiß, wie schwierig es ist, passendes Mobiliar zu finden. Die Auswahl an Möbeln ist im Internet zwar riesig, aber nicht immer kreativ. Wer durchdachte Ideen, Konzepte und Lösungen für Heim, Büro der andere Gewerbe- und Industriebereiche sucht, der ist bei Pst-Group.de richtig. Das Unternehmen ist in Eschenburg in Deutschland angesiedelt und liefert qualitativ hochwertige Mobiliar.

Der interessierte Kunde hat beispielsweise eine große Auswahl an Sitzmöbeln für den Außen- und Barbereich. Mit einem Fass-Stehtisch von Pst-Group kann der Kunde nichts falsch machen. Die Artikel sind aufwendig und stilsicher produziert. Ein Fass-Stehtischpasst hervorragend zu einem stilvollen Cafe- oder Baraußenbereich und macht sich nicht nur im gewerblichen Bereich gut. Die Stehtische sind stoß- und kratzfest. Des Weiteren sind die Artikel pulverbeschichtet und können in wetterfesten Varianten erworben werden.

Im Bereich Loungemöbel & Sessel findet der interessierte Kunde kreativ gestaltete Sessel, die garantiert zum Hingucker werden und gleichzeitig robust sowie stabil sind. Fass Loungemöbel & Sessel, der Fass Stehtisch sowie viele andere Möbel, sind bei PST-Group zu finden. Egal, ob der Kunde eine industrielle Serienproduktion benötigt oder Einzelstücke für Privat erworben werden sollen, die PST-Group ist für ihre Kunden da und liefert fristgerecht.

Ladeneinrichtungen, diverse Tischgestelle, Biergarten- und Gastromöbel werden ebenfalls im Hause auf Kundenwunsch hergestellt. Die Mehrzahl der Möbel können auch mit kundenspezifischer Werbeanbringung versehen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

pst-group.de

Herr J. Peters

Sechsheldener Str. 96

35708 Haiger – Sechshelden

Deutschland

fon ..: 027 71 / 81 21 74

web ..: https://www.pst-group.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Wir denken mit Ihnen und für Sie Es spielt keine Rolle, ob es sich um einen einzelnen Auftrag für eine Privatperson oder um eine Serienproduktion für Industrie-Kunden handelt, wir liefern immer perfekte Produkte ab.

