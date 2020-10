Wie wäre es mit einem Weihnachtsbier für die Kunden oder einem Jubiläums Energydrink? Das gibt es in kompakten All in One Lösungen, von der Abfüllung bis zum Labelling.

Die Unternehmensgruppe Starzinger mit Sitz in Oberösterreich, spezialisiert auf Getränkeabfüllung und Private Labelling, wartet mit Top Angeboten für die anstehende Weihnachtssaison auf. Eigens kreierte Getränke in stylischen Verpackungen sind der Renner des Jahres 2020 und viele Unternehmen nutzen diese Chance der Kundenbindung. Egal, ob man seine Kunden und Kundinnen mit Energy Drinks, Bier oder Wein oder entsprechenden Mischgetränken überraschen möchte, bei Starzinger werden alle gewünschten Getränke schonend abgefüllt. Als Verpackungen stehen PET Flaschen, Glasflaschen und Getränkedosen zur Auswahl. Die Gestaltung dieser Verpackungen ist individuell wählbar und man ist auf Sonderwünsche eingestellt.

Warum sollte man sich für dieses Werbemittel entscheiden? Egal, ob als Geschenke für Kunden und Kundinnen oder als give away auf Veranstaltungen, persönlich gestaltete und bedruckte Getränkeverpackungen bleiben in Erinnerung, vor allem, wenn dann auch noch die Qualität des Inhalts stimmt. In der Fülle an Werbemitteln, mit der Kunden und Kundinnen heute konfrontiert werden, wird es immer schwieriger, herauszustechen und in Erinnerung zu bleiben. Mit einer im Firmendesign oder im Veranstaltungsdesign gestalteten Getränkedose oder Weinflasche gelingt dies garantiert!

Doch selbst gestaltete Getränkeverpackungen kommen nicht nur als Werbemittel zum Einsatz. Bei Starzinger unterstützt man auch gern bei der Entwicklung neuer Getränke. Egal ob Limos, Energydrinks, Bier oder Mixgetränke, sowohl die Rezeptur wie auch die Beschaffung der Grundstoffe und die Produktion können mit bestem Gewissen an die Experten mit jahrelanger Erfahrung abgegeben werden. So sind innovative Unternehmer und Unternehmerinnen nun nicht nur in der Lage, die Kreation ihrer Wahl auch in kleineren Mengen herstellen und am Markt testen zu lassen, sondern auch, mit einem kompetenten Partner in Sachen Getränkeabfüllung zusammen zu arbeiten.

Das klingt doch vielversprechend! Jetzt gleich unter www.starzinger.at alle Möglichkeiten einsehen!

Als Getränkeunternehmen profitieren wir vom Standort Österreich mit seiner besten Wasserqualität. Mit diesem Wasser uns unserem Know How ist es uns gelungen, seit Jahrzehnten ein Leitbetrieb beim Abfüllen von Getränken zu sein.

Das breite Markensortiment aus dem Hause Starzinger, die enorme Kompetenz und die überzeugenden Fähigkeiten unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich des Private Labelling sprechen für sich. Wir sind stolz auf unser österreichisches Traditionsunternehmen.

