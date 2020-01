Zum Jahreswechsel nehmen sich Menschen meist viel vor. Die beliebtesten Vorhaben für 2020 betreffen vor allem Gesundheit, Umwelt und Stressabbau.

Gute Vorsätze können anspornen! Zum Jahreswechsel 2019/2020 sind die beliebtesten Neujahrsvorsätze der Deutschen „Stress abbauen“, „Mehr Zeit für die Familie“, „Mehr auf die Gesundheit achten“ und „Mehr für die Umwelt/das Klima tun“. Hinzu kommt noch „Mehr Sport betreiben“, die bunte Neujahrsvorsatzmischung bewegt sich also vom Persönlichen über die Familie bis hin zu gesellschaftlichen Themen.

Geht es um Gesundheit, Umwelt und Wohnen, so hat DILA, der Experte für die Alu Sanierung für Fenster und Türen, bereits zwei Punkte aus der Top Neujahrsvorhaben Liste abgedeckt. DILA bietet die Alu Sanierung von Fenstern und Türen an und folgt damit dem Motto „Nicht wegwerfen, sondern neu gestalten“. Wer alte Holzfenster in seinem Haus hat, die nicht mehr gefallen, kann über eine Alu Sanierung ein völlig neues Erscheinungsbild erzeugen, ohne die Fenster einfach herauszureißen. Das ist nicht nur positiv die Ökobilanz betreffend, sondern zudem eine sehr sparsame Variante im Vergleich zum Fenstertausch.

In Bezug auf die Gesundheit kann eine Fenstersanierung ebenfalls Wunder wirken. In alten Häusern, in denen es zieht, weil die Fenster nicht mehr dicht sind, kann eine Fenstersanierung zu einem völlig neuen Wohngefühl verhelfen – ohne permanente Belastungen durch Zugluft, Kälte oder Feuchtigkeit. Ob sich ein Fenster für eine Alu Sanierung eignet, das kann der Experte beim ersten Beratungsgespräch sofort feststellen. Neben dem neuen Erscheinungsbild und der komplett wieder hergestellten Funktionalität bieten Alu Fenster noch einen weiteren Vorteil: Streichen muss man sie im Gegensatz zu Holzfenstern nie mehr. Und damit bleibt dann auch mehr Zeit für die Familie.

DILA wünscht allen Lesern und Leserinnen ein gutes Neues Jahr und dass alle Vorhaben in Erfüllung gehen mögen! Mehr zum Unternehmen finden Interessierte unter www.dila-sanieren.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DILA Handel GmbH

Herr Ferdinand Diesenreither

Eberschwang 81

4906 Eberschwang

Österreich

fon ..: 0043 7753 354 24

fax ..: 0043 7753 354 94

web ..: http://www.dila-sanieren.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

DILA ist Ihr Experte für Alusanierungen und Aluverkleidungen für Fenster und Türen. DILA bietet individuelle Lösungen für bestehende Fenster, Wintergärten und Haustüren. DILA ist Ihr Spezialist zur Umrüstung von bestehenden Holzfenstern auf vollwertige Holz-Alu-Fenster.

DILA bietet:

* die komplette Aufrüstung bestehender Holzfenster zu Holz-Alu-Fenstern

* die nachhaltige optische Aufwertung von Fenstern und Türen mit Farben und Holzdekor

* absoluten Komfort: Nie mehr streichen dank Alu-Sanierung

* günstige Angebote: Die Umrüstung ist kostengünstiger als ein kompletter Fenstertausch

* Sicherheit: Hinterlüftete Verkleidungen verhindern Schimmelbildung

