Nehmen Sie sich die Zeit und seien Sie auch dabei, wenn DIGI-ZEITERFASSUNG wieder interessante Persönlichkeiten im Rahmen des Unternehmertages BLUE DAY EVENT in die FILharmonie einlädt.

Ort: FILharmonie Filderstadt

Zeit: Freitag, der 21.02.2020, 08:30 – 16:00 Uhr

DEM HAMSTERRAD DES ALLTAGS AUSSTEIGEN UND IN LOCKERER ATMOSPHÄRE ABSCHALTEN!

Es geht noch besser: nicht nur abschalten, sondern aktiv entspannen und am Ende des Tages mit neuen Ideen, Erkenntnissen und interessanten Bekanntschaften nach Hause zurückkehren! Wir machen das regelmäßig!

Nehmen Sie sich die Zeit und seien Sie auch dabei, wenn DIGI-ZEITERFASSUNG wieder interessante Persönlichkeiten im Rahmen des Unternehmertages BLUE DAY EVENT in die FILharmonie nach Filderstadt einlädt: ein köstliches Frühstück zum Ankommen, drei fesselnde Vorträge (nicht nur) für Unternehmer und ein exzellentes Mittagessen vom Feinsten. Ein Tag für Sie in einer inspirierenden und unterhaltsamen Atmosphäre.

Melden Sie sich an, bringen Sie gleich Ihre Mitarbeiter, Freunde oder Bekannte mit und genießen Sie gemeinsam das Wellness für Kopf und Gaumen mit und von DIGI!

WIR FREUEN UNS AUF EINEN TOLLEN TAG MIT IHNEN!

Unsere Referenten:

RALPH DANNHÄUSER

Warum die klassische Stellenanzeige im Handwerk nicht mehr funktioniert!

Der Impulsvortrag beantwortet viele quälende Fragen und gibt sofort umsetzbare Praxistipps:

– Die Revolution des Bewerberverhaltens – Verlust der Informationshoheit

– Was sind die größten Herausforderungen bei der Stellenbesetzung?

– Wie sieht die Bewerber- und Kandidatenwelt von heute aus?

– Warum machen Sie es Interessenten und Bewerbern unnötig schwer?

– Wie betreiben Sie DSGVO-konformes Bewerbermanagement?

Vita:

Ralph Dannhäuser ist einer der führenden Experten im Bereich Social Recruiting & Marketing. Er ist u.a. Herausgeber und Autor des Bestsellers „Praxishandbuch Social Media Recruiting“, das sich mittlerweile zum Standardwerk im deutschsprachigen Raum in diesem Bereich etabliert hat. Darüber hinaus hat er zusammen mit Prof. Dr. Martin- Niels Däfler das Sachbuch „Glücklicher im Beruf…mit der Kompass-Strategie“ veröffentlicht.

Ralph Dannhäuser ist Stratege und operativer Fachmann in einem. Er coacht, schreibt und referiert zu Karriere- und Social Media Themen und gibt sein Wissen mit großer Leidenschaft als Speaker oder Dozent weiter. Eine 25-jährige Vertriebs- und Beratungstätigkeit sind eine gute Grundlage für eine zielorientierte Zusammenarbeit!

MARTIN GEIGER

Warum „pünktlich“ das neue „zu spät“ ist – Wie Sie mit Geschwindigkeit begeistern

Der Produktivitätsexperte Martin Geiger greift in seinem Impuls-Vortrag ein hoch brisantes Thema auf: die Zeit und die veränderte Wahrnehmung der Zeit im unserem digitalen Zeitalter. „Schnell und gut“ schlägt heute „langsam und perfekt“ – Das Tempo entscheidet über den Erfolg von Morgen. Er präsentiert auf unterhaltsamer Weise Chancen und Vorteile und gibt hilfreiche Tipps für den Unternehmeralltag.

Vita:

Der Effizientertainer ® Martin Geiger hat eine Mission: den Menschen dabei zu helfen, anders zu arbeiten und mehr zu leben. In seinen unterhaltsamen Vorträgen, Büchern und Coachings verrät der Vordenker in Sachen Produktivität, wie selbstbestimmte Zeitführung nach seiner Methode gelingt. In sieben einfachen Schritten steigert er sowohl die Leistung, als auch Lebensqualität seiner Kunden.

JOHANNES HIRTH

„Be Wild! – der Weg zur Marke“ – Der Weg von der klassischen Handwerksbäckerei zum Kultstatus!!

In der heutigen Zeit ist es fast schon so, als müsse man sich als Handwerker für seinen Berufsstand schämen. Doch mit der richtigen Einstellung und ungewöhnlichen Ideen kann man immer noch erfolgreich sein und durchaus Geld verdienen. (

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Digi Zeiterfassung GmbH

Herr Dieter Kutschus

Raiffeisenstr. 30

70794 Filderstadt

Deutschland

fon ..: +49 711 709 60 – 0

fax ..: +49 711 709 60 – 60

web ..: https://www.digi-zeiterfassung.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

Dreamland GmbH & Co. KG

Herr Peter Gruson

Aalener Str. 36

89520 Heidenheim

fon ..: 07321-342660

web ..: https://www.dreamland.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.