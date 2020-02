Hantermann erweitert sein ökologisch nachhaltiges Warensortiment

Emmerich: Hantermann, einer der führenden Herstellern von Servietten und Einwegtischwäsche baut sein Bio Sortiment insbesondere für die Hotellerie und Gastronomie stark aus.

„Die Nachfrage nach ökologisch nachhaltigen und kompostierbaren Produkten wie z. B. Servietten nimmt stetig zu“, sagt Michael Hantermann, welcher es als naheliegend empfindet, dass insbesondere Hantermann als Papierverarbeiter und Serviettenhersteller verstärkt auf solche Produkte wie Außer Haus und Take away Verpackungen angesprochen wird.

„Mit Jahresbeginn haben wir daher unser Angebot an Bio Verpackungen und Bio Einweggeschirr stark ausgebaut und werden dies weiter tun“, so Hantermann weiter.

Stark ausgebaut ist nicht übertrieben, so führt das Unternehmen Hantermann nunmehr u.a. Papierstrohhalme, Teller, Schalen, Burgerboxen, Suppencontainer, Faltenbeutel und Tüten sowie Besteck und Kaffeebecher in biologisch abbaubarer Qualität an.

Hantermann typisch sind die meisten Produkte auch mit einem Werbedruck / Logo des jeweiligen Gastronomen zu bekommen.

„Jedes Unternehmen der Welt sollte die Verpflichtung dazu verspüren, sich selbst best möglich im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit neu aufzustellen. Wir als Hersteller und Ansprechpartner der Hotellerie und Gastronomie sehen uns hier besonders gefordert, da wir u.a. durch unseren Außendienst und dessen Beratung einen direkten Einfluss nehmen können“, sagt Artur Müller, der Marketingleiter von Hantermann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hantermann – Tischkultur aus Leidenschaft GmbH & Co. KG

Herr Artur Müller

Rotterdamer Straße 9-11

46446 Emmerich am Rhein

Deutschland

fon ..: 02822/699-361

fax ..: 02822/699-326

web ..: http://www.hantermann.eu

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

1957 und somit vor rund 6 Jahrzehnten wurde das Unternehmen Hantermann durch Franz Josef Hantermann gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Die Zentrale und Produktion des Unternehmens befindet sich an zwei Standorten in Emmerich am Rhein. Auslandsniederlassungen und exklusive Vertriebspartner finden Sie heute in Österreich und der Schweiz.

Damals wie heute liegt die Kernkompetenz des Unternehmens in der individuellen Gestaltung und Produktion von „gastlicher“ Einwegtischwäsche. Angefangen bei Servietten in verschiedenen Qualitäten, Farben und Größen über Mitteldecken, Tischdecken und Rollenware produzieren wir für die Gastronomie, Hotellerie und Industrie individuelle Produkte, welche sowohl den Markenauftritt als auch die gewünschte Gastlichkeit transportieren.

Um eine optimale Kundenbetreuung und Beratung zu gewährleisten unterhält die Unternehmensgruppe einen eigenen, festangestellten und flächendeckenden Außendienst.

Zu unseren Kunden zählen u.a. erfolgreiche Gastronomen & Caterer, inhabergeführte Hotels und Hotelgruppen, Fluglinien, Schifffahrtsgesellschaften, Bäckereien & Konditoreien, Werbeagenturen und Industriebetriebe aus verschiedensten Branchen.

