Ein Schritt zur Barrierefreiheit sind Schilder, die auch für Sehbeeinträchtigte lesbar sind. Eine neue Methode macht diese Schilder erstmals für jeden erschwinglich.

Türschilder und Handlaufschilder, die auch von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen gelesen werden können, sind in vielen Gebäuden bereits Pflicht, doch es braucht noch einige Anstrengung, um flächendeckend zu werden. Oftmals waren die hohen Preise solcher Beschilderungsmaßnahmen bisher ein Hindernis. Nun hat ein Unternehmen aus Österreich Handlaufschilder aus Kunststoff entwickelt, die in einem speziellen neuen 3D-Druckverfahren hergestellt werden.

Die Schilder von SCHILDER Systeme weisen eine sehr gute Detailgenauigkeit und Oberflächengüte auf, sind sehr widerstandsfähig und UV-beständig. Somit sind die Schilder der neuen Generation nicht nur für den Innen- sondern auch den Außenbereich bestens geeignet. Die Oberfläche der Prismen- und Brailleschrift ist extra geschliffen, wodurch sich diese gut vom Handlaufschild abhebt und wesentlich besser ertastet werden kann als andere Schilder.

Auch für die Sehenden bringen die Schilder der neuen Generation Vorteile mit sich. Die Farbe Anthrazit sorgt nicht nur für ein edles Erscheinungsbild, sondern verschmutzt auch nicht so leicht wie weiße oder elfenbeinfarbige Schilder. Die neuen Handlaufschilder sind sehr gut zu reinigen, da der Kunststoff Wasseraufnahme kaum ermöglicht und somit sauber und hygienisch bleibt.

Doch zurück zum Kostenfaktor! Handlaufschilder mit Prismen- und Brailleschrift wurden bisher aus Edelstahl oder Aluminium gefertigt, was kostenintensiv werden konnte. Die neuen Schilder aus Kunststoff kosten einen Bruchteil dessen und stehen in Bezug auf Lebensdauer und Hygiene den Vorgängermodellen in nichts nach. Informationen zu diesen Schildern sowie zu weiteren Angeboten finden sich auf der Website des Unternehmens unter www.schilder-systeme.com.

