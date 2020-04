Horgau, den 08.04.2020. Wer eine Spezialistin für Kosmetik und Hautverschönerung sucht, der ist im Kosmetikstudio von Diana Maier genau richtig.

Die Kosmetikerin ist in Horgau bei Augsburg anzutreffen und bietet vielseitige Behandlungsmethoden, die nicht nur die Hautverschönern sollen, sondern für ein Wohlgefühl bei Kundinnen und Kunden in gemütlich eingerichteten Ambiente sorgt. Kosmetikangebote und Kosmetikstudios sind in Deutschland vielerorts zu finden. Bei der Wahl des richtigen Kosmetikstudios ist es wichtig, Behandlungen nur bei Fachpersonal zu buchen und auf die fachkundige Anwendungsangebote zu achten. Qualität, Sicherheit und ständige Fortbildung stehen hier an der ersten Stelle, aus diesem Grund werden alle Behandlungen mit hochwertigen Technologien ausgeführt.

Wer beispielsweise eine Anti-Aging-Behandlung möchte, der benötigt eine kosmetische Fachkraft, die für derartige Therapien ausgebildet ist. Die Behandlungen wie Microdermabrasion, kosmetischer Ultraschall und Microneedling werden mit hochwertigen Produkten des Kosmetikherstellers Reviderm sicher und gekonnt durchgeführt. Auch beispielsweise therapiebegleitende Altersflecken- und Pigmentfleckenbehandlungen werden hier kompetent durchgeführt. Das Kosmetikstudio „Rund um Schön in Horgau“ von Diana Maier ist auf Anti-Aging-Behandlungen spezialisiert. Neben der Reduzierung des Alterungseffektes werden auch weitere kosmetische Behandlungen angeboten. Interessierte Kunden können beispielsweise eine klassische Gesichtsbehandlung buchen, die aus Reinigung der Haut, Peeling, Maske und weiteren Behandlungsschritten besteht. Das Kosmetikstudio in Horgau bei Augsburg bietet auch Behandlungen für die strapazierte Haut von Teenagern an.

Wer lästige Haare dauerhaft entfernen lassen möchte, den können wir dank unseres ADÉNA®Pulslicht Gerät von efb Beauté® eine fachgerecht behandeln. Selbst helle und weiße Haare können mit dem ADÉNA®Pulslicht entfernt werden.

Auch die Behandlung von Couperose und Besenreisern ist im Kosmetikstudio von Diana Maier möglich.

Interessierte Kunden können telefonisch, online oder per WhatsApp einen Termin vereinbaren. Weiterführende Informationen sind auf der Webseite www.rundumschoen-in-horgau.de/ erhältlich. Auf der Webseite kann auch direkt ein Termin vereinbart werden und es werden weitere Kontaktinformationen angegeben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rund um Schön in Horgau

Frau D. Maier

Hauptstr. 52A

86497 Horgau

Deutschland

fon ..: +49(0)15773055545

web ..: https://www.rundumschoen-in-horgau.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Diana Maier – Ihre Spezialistin für Anti-Aging und schöne Haut in Horgau bei Augsburg. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

