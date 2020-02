Handgemacht boomt – vom Handwerker individuell gefertigt noch mehr. Der Experte für Möbelbeschläge setzt auf Handwerk aus den Alpen und folgt damit dem neuesten Möbeltrend.

„Handgemacht in den Alpen“ – mit diesem Slogan präsentierte Häfele 2019 die neue Produktlinie „Alpine Style„. Dass diese Linie auch im Jahr 2020 voll im Trend liegt, erklärt sich durch die aktuellen Möbeltrends.

„Modern Living“, so lautet der Haupttrend für das Möbeljahr 2020. Klare Formen, sparsamer Einsatz von Farben, viel Licht und minimalistische Gestaltung, so lässt sich der Trend in wenigen Worten beschreiben. Die Farben Anthrazit, Schwarz und Grau werden großzügig eingesetzt und sparsam mit den Naturfarben Beige oder Meerblau unterstrichen.

Fotos und Wanddeko sind 2020 absolut out – klare, weiße Wände liegen im Trend. Wenige, farblich zum Raum passende Bilder sind gestattet, so viel sei verraten. Verschnörkelte Formen im Möbelbau sind ebenfalls Schnee von gestern. Auch hier gilt: Klare Formen, keine Spielereien. Wer seine Möbel mit dem „Alpine Style“ von Häfele, dem Experten für Möbelbeschläge, aufbereitet, folgt ganz klar diesen stylischen Anforderungen.

Die in den Alpen in Handarbeit hergestellten Zierbeschläge für Kästen, Schränke, Küche und Wohnzimmer sind aus Stahl gefertigt und in der Trendfarbe Anthrazit gehalten. Jedes Stück ist ein Unikat und wertet Möbel exklusiv auf. Sämtliche Produkte der Linie gelten als zeitlos, denn selbst, wenn der Wohntrend wieder in Richtung „mehr Farbe“ geht, bleiben die Beschläge angesagt und bieten Akzente zwischen modern und nostalgisch.

Aus der Produktlinie gibt es vom Möbelbeschlag über den Muschelgriff bis hin zum Garderobenhaken so ziemlich jedes Accessoires – und mehr Informationen zu den „Alpine Style“ Produkten gibt es auf der Seite des Experten unter www.haefele.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Häfele Austria GmbH

Herr Günter Bachinger

Römerstraße 4

5322 Hof bei Salzburg

Österreich

fon ..: +43 (0)6229/39 0 39-0

fax ..: +43 (0)6229/39 0 39-30

web ..: https://www.haefele.at/de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Häfele ist ein international tätiges Unternehmen für Beschlagtechnik und elektronische Schließsysteme. Kunden aus der Möbelindustrie, aus Handel und Handwerk sowie Architekten, Planer und Bauherren setzen auf die Kompetenz und Leistungsfähigkeit von Häfele.

Bei Häfele bekommen Kunden eine große Auswahl an Zierbeschlägen, Möbelgriffen und Möbelknöpfen aller Art und können aus einem reichen Sortiment Möbelzubehör aller Art auswählen, vom Garderobenhaken bis zu Griffen für Glastüren. Auf der Website www.haefele.at können alle Produkte rasch und sicher bestellt werden.

