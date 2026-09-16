Yoga Alliance zertifizierte Yogalehrer Ausbildung in Bad Salzungen und Innsbruck

YogaLeela bietet Yoga Alliance zertifizierte 200 Stunden Yogalehrerausbildungen in Bad Salzungen und Innsbruck inklusive vierbändiger Buchreihe mit rund 2.000 Seiten.

YogaLeela bietet die 200 Stunden Yogalehrer Ausbildung an zwei Standorten im deutschsprachigen Raum an: in Bad Salzungen in Thüringen und in Innsbruck in Tirol. Die Ausbildung ist Yoga Alliance zertifiziert und richtet sich an Menschen, die Yoga fundiert vertiefen und sich auf die Tätigkeit als Yogalehrer vorbereiten möchten.

Zu den Inhalten gehören Asana, Pranayama, Meditation, Anatomie, Unterrichtsaufbau, Didaktik, Sprache und die sichere Begleitung von Yogastunden. Ergänzt wird die praktische Ausbildung durch Yogaphilosophie, die Yoga Sutren, die Bhagavad Gita und die Entwicklung einer eigenen authentischen Unterrichtspraxis.

Ein besonderes Element ist die eigene vierbändige Buchreihe „Yoga-Lehrer-Ausbildung“. Die vier Bände im DIN A4 Format umfassen zusammen rund 2.000 Seiten und begleiten die Teilnehmer durch sämtliche Ausbildungsabschnitte. Die komplette Buchreihe erhalten die Teilnehmer kostenlos im Rahmen ihrer Ausbildung.

Die Yogalehrer Ausbildung Bad Salzungen und die Yogalehrer Ausbildung in Innsbruck Tirol folgen demselben Ausbildungskonzept und verbinden intensive Praxis, persönliche Begleitung, traditionelle Yoga Lehre und umfangreiche eigene Ausbildungsunterlagen. So entsteht ein klar strukturierter Ausbildungsweg mit Theorie und Praxis.

Am Standort Bad Salzungen bietet YogaLeela zusätzlich eine 300 Stunden Aufbau Yogalehrerausbildung, eine Yin Yoga Ausbildung, eine Meditationslehrerausbildung und weitere spezialisierte Weiterbildungen für Yogalehrer an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Yogaleela

Herr David Vosen

Leimbacher Str 86

36433 Bad Salzungen

Deutschland

fon ..: 016094910461

web ..: https://www.yogaleela.de/

email : info@yogaleela.de

Yogaleela ist ein Yoga Zentrum mit Sitz in Bad Salzungen in Thüringen. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der fundierten Ausbildung und Weiterbildung von Yogalehrerinnen und Yogalehrern in Deutschland und Österreich Tirol. Dabei verbindet Yogaleela die praktische Yogapraxis mit den traditionellen Lehren des Yoga, Yogaphilosophie, Meditation, Selbsterkenntnis und bewusster Lebensführung.

Julia Vosen und Swami Kalki kala leiten die inhaltliche Arbeit und sind zugleich Autoren zahlreicher Bücher zu Yoga, Yogalehrerausbildung und Yogaphilosophie. Ihre langjährige Unterrichts und Ausbildungserfahrung fließt unmittelbar in die Entwicklung der Ausbildungsprogramme und Publikationen ein.

Yogaleela versteht Yoga als umfassenden Weg, der Körper, Geist, Bewusstsein und persönliche Entwicklung miteinander verbindet. Neben den Yogalehrerausbildungen gehören Weiterbildungen, Seminare, philosophische Lehrinhalte und die Veröffentlichung eigener Fachliteratur zu den zentralen Tätigkeitsbereichen.

Pressekontakt:

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