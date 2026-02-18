Was bringt internationale Forschung im Online-Studium wirklich?

London. Oxford. Und jetzt: auf den Bildschirmen unserer Studierenden. Mit Hafiz T. A. Khan baut die Deutsche Hochschule für angewandte Wissenschaften (DHAW) ihre internationale Expertise weiter aus.

Potsdam, 18. Februar 2026 – London. Oxford. Und jetzt: auf den Bildschirmen unserer Studierenden. Die Deutsche Hochschule für angewandte Wissenschaften (DHAW) baut ihre internationale Expertise weiter aus. Mit Professor Hafiz T. A. Khan verstärkt für zwei Jahre ein renommierter Public-Health-Statistiker der University of West London (UWL) und des Oxford Institute of Population Ageing das Forschungszentrum der DHAW. Ein klarer Karrierevorteil für unsere Studierenden.

PROF. HAFIZ KHAN: INTERNATIONALE EXPERTISE IM DIGITALEN STUDIENALLTAG

Seit Januar 2026 hat Hafiz T. A. Khan eine Gastprofessur an der DHAW inne. Primär ist er Professor of Public Health and Statistics an der UWL und Professorial Fellow am Oxford Institute of Population Ageing. Seit mehr als drei Jahrzehnten analysiert er Bevölkerungsdaten, untersucht Versorgungsstrukturen und berät zu datenbasierten Entscheidungen.

An der DHAW engagiert er sich in der Forschung. Er betreut Abschlussarbeiten im Bereich Healthcare Management, hält Vorträge und bringt seine Expertise in Projekte des Forschungszentrums ein. Die Zusammenarbeit knüpft an bestehende wissenschaftliche Kontakte mit DHAW-Professor Meiners an:

„Our research has gained recognition in the German media. I am keen to continue developing research partnerships in Germany and would welcome the opportunity to work again with colleagues like Professor Meiners.“

WAS EINE GASTPROFESSUR IM FERNSTUDIUM BEDEUTET

Gastprofessorinnen und -professoren kommen für einen begrenzten Zeitraum an eine Hochschule. Sie bringen neue Perspektiven, internationale Netzwerke und spezielles Fachwissen mit. Das stärkt die akademische Qualität des Online-Studiums.

Prof. Khan arbeitet datenbasiert: Er nutzt Statistik, Big Data und digitale Tools, um gesellschaftliche Herausforderungen wie den demografischen Wandel zu untersuchen. Themen, die Unternehmen, Gesundheitssysteme und Politik gleichermaßen bewegen. Studierende profitieren von Expertise, die weltweit gefragt ist. Das heißt konkret:

* Daten verstehen: Komplexe Zusammenhänge werden mit Statistik und Big Data durchschaubar.

* Forschung anwenden: Wissenschaftliche Methoden erleichtern Entscheidungen im Berufsalltag.

* Global denken: Internationale Vergleichsdaten erweitern den Blick über nationale Grenzen hinaus.

* Karriere stärken: Analytische Kompetenz ist ein klarer Karrierevorteil – nicht nur im Gesundheitswesen.

Die ungebundene Online-Struktur der DHAW macht diese Zusammenarbeit möglich. Forschung und Austausch erfolgen digital und on demand. So entsteht internationale Synergie – ohne Fernreise oder Unterbrechung des Studiums.

UNIVERSITY OF WEST LONDON TRIFFT DHAW: ZWEI HOCHSCHULEN – EINE MISSION

Die UWL zählt zu den dynamischsten Hochschulen Großbritanniens. Im Jahr 2025 wurde sie zu Londons Nummer 1 bei der Gesamtzufriedenheit der Studierenden gewählt. 80 Prozent ihrer Forschung gelten als international exzellent oder weltführend.

Was verbindet UWL und DHAW? Beide setzen auf Karriereorientierung und verstehen Bildung als Investition in Zukunftskompetenzen. Die DHAW geht dabei einen eigenen Weg: Sie verbindet wissenschaftliche Tiefe mit vollständiger Online-Flexibilität. Internationale Zusammenarbeit gehört dabei bereits zum Selbstverständnis der DHAW. Die Gastprofessur baut diese Ausrichtung weiter aus.

INTERNATIONALE AUSRICHTUNG DER DHAW – EIN KARRIEREVORTEIL

Gesundes Altern. Versorgungsstrukturen. Demografischer Wandel. Das sind reale Challenges unserer Gesellschaft. Wer sie versteht, ist langfristig gefragt. Die Studierenden lernen, solche Entwicklungen zu analysieren, Daten zu hinterfragen und fundierte Entscheidungen abzuleiten. Genau diese Future Skills suchen Arbeitgeber in vielen Branchen. Doch nicht nur die Studierenden profitieren von der Gastprofessur:

„By combining our complementary expertise, I believe we can produce high quality publications in reputable journals and build a stronger research network within DHAW and beyond.“

Damit unterstreicht Prof. Khan den Anspruch, die Forschungsaktivitäten der DHAW strategisch weiterzuentwickeln. Die Gastprofessur ist Teil der Internationalisierungsstrategie der DHAW. Für uns bedeutet Wachstum ein „Mehr“ in vielerlei Hinsicht: nicht nur mehr Studierende, sondern vor allem mehr Qualität, mehr Expertise und mehr globale Themen, die Karrieren langfristig voranbringen.

WELTWEITE EXPERTISE BRINGT UNS ALLE VORAN

International denken. Persönlich lernen. Unter diesem Motto wächst die DHAW mit inzwischen über 1.100 Studierenden und dem FSD-Empfehlungssiegel 2026. Doch was heißt Wachstum für unsere Studierenden: mehr Module – oder echter Impact für die Karriere? Die Antwort kommt jetzt aus London: Prof. Khan steht für globale Erkenntnisse und vernetztes Wissen.

Moderne Hochschullehre braucht den Mut, international zu denken. Wir als Hochschule investieren in internationale Forschung, damit unsere Studierenden maximal profitieren.

