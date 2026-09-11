Elf Live-Online-Veranstaltungen Auslandsjahr 2027/28: Virtueller Schüleraustausch-Check vom 22.-26.9.2026

Für Jugendliche und Eltern: Zu kostenfreien Live-Online-Präsentationen zum Auslandsjahr und Schüleraustausch lädt MyStudyChoice vom 22. bis 26. September 2026 ein.

Zu Live-Online-Veranstaltungen über ein Auslandsjahr in Kanada, Australien, Neuseeland und den USA lädt MyStudyChoice vom 22. bis 26. September 2026 ein. In elf 30- bis 40-minütigen Zoom-Veranstaltungen informieren Thomas Eickel, Gründer von MyStudyChoice, sowie zahlreiche Schulen und Schulbezirke live über Highschool- und Internatsaufenthalte in Kanada, Australien, Neuseeland und den USA.

In den kostenfreien Live-Online-Veranstaltungen zum High School Year 2027/28 können sich Jugendliche und ihre Eltern bequem von zu Hause aus über einen Schulbesuch im Ausland informieren. Sie stellen direkt Fragen an MyStudyChoice und die Schulrepräsentierenden aus dem Ausland. So erhalten sie wertvolle Tipps für die Planung des eigenen Auslandsjahres und führen einen virtuellen Schüleraustausch-Check durch. Eine Anmeldung für eine oder mehrere Veranstaltungen ist auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen erforderlich, um den Zoom-Link zu erhalten.

Fünf Tage, vier Länder und viele Möglichkeiten

Im Mittelpunkt der digitalen Informationswoche stehen die Länder Kanada, Australien, Neuseeland und USA. Das Spektrum reicht von allgemeinen Informationen zur Vorbereitung eines Auslandsjahrs hin zu kurzen Live-Präsentationen einzelner Schulprogramme, Schulbezirke und Internate.

Mit Experten-Tipps erfolgreich ins Auslandsjahr starten

Den Auftakt bildet am Dienstag, 22.9. um 17 Uhr eine rund 40-minütige Zoom-Präsentation zum Thema „Auf nach Kanada, Neuseeland, Australien und USA zum High School Year 2027/28“. Thomas Eickel, Gründer des Portals MyStudyChoice und langjähriger Highschool-Berater gibt dabei praxisnahe Tipps zur Länder-, Orts- und Schulauswahl, zu Bewerbungsfristen und Vorbereitung. Zudem erfahren Eltern, wie sie den Schulaufenthalt im Ausland kostengünstiger organisieren. Auch ehemalige Austauschschüler berichten von ihren persönlichen Erfahrungen.

Internationale Schulen stellen sich live vor

Im weiteren Verlauf der Woche können sich die Teilnehmer unter anderem über kanadische Schulbezirke und Privatschulen, Highschool-Programme in Neuseeland, Boarding Schools und High-Schools mit Gastfamilienaufenthalt in den USA sowie über Schulprogramme in Queensland/Australien informieren. Die Verantwortlichen der Schulen stellen ihre Angebote persönlich vor und stehen für individuelle Fragen zur Verfügung.

Von der Gastfamilie bis zum Internat

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Vielfalt der Möglichkeiten: Ob klassischer Highschool-Aufenthalt mit Gastfamilie, staatliche Schule, private Internate oder ein individuell ausgewähltes Schulprogramm mit besonderen Fächerkombinationen und Freizeitangeboten – die Online-Veranstaltungen bieten Orientierung. Sie helfen dabei, das passende Angebot für das persönliche Auslandsjahr zu finden.

„Ein Auslandsjahr will gut vorbereitet sein. Gerade bei der Auswahl des Landes, der Schule und des passenden Programms gibt es erfahrungsgemäß viele Fragen. Die Live-Online-Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, Informationen aus erster Hand zu bekommen und dabei direkt mit Fachleuten und Schulen ins Gespräch zu kommen“, erklärt Thomas Eickel.

Überdies können Eltern eine professionelle Unterstützung und persönliche Beratung von Thomas Eickel in Anspruch nehmen, damit das Auslandsjahr ein voller Erfolg wird. Wann eine solche Beratung notwendig erscheint und wie sie abläuft, auch das erläutert Thomas Eickel in seinem Einführungsvortrag.

Kanada: Schulvielfalt und besondere Regionen entdecken

Am Mittwoch, 23.9. und am Donnerstag 24.9. (bis zum frühen Abend) steht Kanada im Mittelpunkt. Vorgestellt werden unter anderem Schulprogramme aus British Columbia und Alberta. British Columbia, u.a. mit Vancouver und Vancouver Island bietet modernes städtisches Leben oder die beliebten Ski- & Wassersportregion beispielsweise auf Vancouver Island. Neben akademischen Chancen gibt es hier attraktive Outdoor-Sportarten für alle Jahreszeiten. An beiden Abenden erhalten die Teilnehmenden Einblicke in unterschiedliche Regionen und Schulkonzepte und können direkt mit den kanadischen Ansprechpartnern sprechen.

Neuseeland: Schule und Lebensgefühl der Kiwis

Ebenfalls am Donnerstag, 24. September um 20 Uhr sind Schulen aus Neuseeland zu Gast. Dann stellen ausgewählte Schulen von der Nordinsel ihre Programme für internationale Gastschüler vor. Dabei geht es nicht nur um das schulische Angebot, sondern auch um die Erfahrungen, die Jugendliche beim Leben in einer neuseeländischen Gastfamilie und in einer neuen Kultur sammeln können.

USA: High School oder Boarding School?

Der Freitag am 25. September ist für die USA reserviert. Im Rahmen zweier Live-Veranstaltungen erhalten Interessierte Einblicke in renommierte amerikanische Internate und in Highschool-Programme mit Gastfamilienaufenthalt. Dabei stehen besondere Lernkonzepte, Sportangebote und das amerikanische Schul- und Familienleben im Mittelpunkt.

Down Under: Schulen aus Neuseeland & Australien

Zum Abschluss der Veranstaltungswoche geht es am Samstag, 26. September nach Down Under. Um 9 Uhr (morgens) stellen sich zwei Schulen von der Nordinsel Neuseelands vor. Um 10 Uhr ist Education Queensland International zu Gast, das staatliche Schulprogramm im australischen Bundesstaat Queensland. Hier erhalten Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die Möglichkeiten eines Highschool-Aufenthalts zwischen Brisbane, Cairns, Townsville und weiteren Regionen des Sunshine State.

Kostenfrei von zu Hause aus teilnehmen

Der virtuelle Schüleraustausch-Check findet über Zoom statt und ist kostenfrei. Für die Teilnahme werden lediglich ein PC, Laptop oder Smartphone mit Video- und Audiofunktion sowie eine vorherige Anmeldung benötigt. Die einzelnen Veranstaltungen dauern je nach Thema etwa 30 bis 40 Minuten und finden auf Deutsch und Englisch statt.

Die Woche der Live-Online-Veranstaltungen auf einen Blick 22. bis 26. September 2026

Dienstag, 22.09.2026

17:00 Was geht wo? MyStudyChoice Experten geben Tipps zum Auslandsjahr 2027/28 in Kanada, Neuseeland, Australien & USA. Jetzt aus erster Hand informieren!

18:15 Eine andere Lernwelt! Fulford Academy & Stanstead College – zwei Internatsschulen am St. Lawrence Strom und in Québec, nahe Vermont/USA

Mittwoch, 23.09.2026

18:00 Vernon, im Okanagan Valley oder Fort St. John, mittendrin in BC? Skifahren & Snowboarden & Wassersport sind hier möglich.

19:00 Mit den Rocky Mountains in Sichtweite! Willkommen in Golden, Hills, nahe Calgary & New Westminster im Großraum Vancouver!

Donnerstag, 24.09.2026

18:00 Nach Vancouver Island zum Snowboarden oder die Annehmlichkeiten von Vancouver erleben? Heute geht’s um Outdoor pur im Comox Valley & attraktive Schulangebote in North Vancouver, BC.

19:00 Die Großstadt Edmonton & Burnaby/Vancouver am Pazifik präsentieren ihr großes Angebot in Schule & Freizeit.

20:00 Auf ans andere Ende der Welt! Drei Schulen der Nordinsel Neuseelands präsentieren ihr internationales Programm.

Freitag, 25.09.2026

18:00 Bestens geplant und individuell gestaltet – der Internatsbesuch in den USA! Drei Privatschulen aus Florida, Kalifornien und Maine informieren zum akademischen Angebot

19:15 Ausgewählte Highschools in den USA mit Gastfamilienaufenthalt stellen sich vor.

Samstag, 26.09.2026

09:00 Ein Neuseeland-Schulbesuch mit viel Sport, spannenden Kursen und wenigen deutschsprachigen Gastschülern? Das Waitakere College & Rosmini College präsentieren.

10:00 Zur Schule gehen in den schönsten Küstenregionen Australiens im Sunshine State Queensland.

Kontakt: Thomas Eickel, MyStudyChoice, Eickel Educational Services GmbH, Adenauerallee 12-14, 53113 Bonn, Telefon: +49 228 /18030112, E-Mail: info@mystudychoice.de, https://www.mystudychoice.de

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Herr Thomas Eickel

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email : info@mystudychoice.de

MyStudyChoice.de ist eine kostenfreie Informationsplattform für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, die sich über das Thema Schüleraustausch umfassend informieren und das Auslandsjahr kostengünstig mit professioneller Unterstützung bei allen wesentlichen Schritten organisieren möchten.

Im Portal suchen und vergleichen Interessierte die Schulen in der großen Schuldatenbank für Kanada, Australien und Neuseeland. Alle Kosten sind transparent dargestellt, ebenso das jeweilige schulische Unterrichts- und Schwerpunktangebot. Erste Fragen können Interessierte direkt per Formular auf der Web-Seite an die ausgewählte Schule stellen. Im Rahmen des MyStudyChoice-Beratungskonzepts unterstützt Thomas Eickel individuell und mit über 30-jähriger Erfahrung bei der Auswahl einer geeigneten Schule und im Bewerbungsverfahren.

Pressekontakt:

Redaktionsbüro Beatrix Polgar-Stüwe

Frau Beatrix Polgar-Stüwe

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