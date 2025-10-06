Deutschlands 2. Bildungsverlosung: Kostenlose Wunschkurse gewinnen!

„Ein einzigartiges Konzept, das die Bildung in Deutschland auf neue Weise im Web belebt“, erklären die Initiatoren Günter und Walter Willems.

Mit einem innovativen Konzept bringt die Seminarbörse.de GmbH die Bildungslandschaft erneut in Bewegung: Vom 6. Oktober bis 12. Dezember 2025 haben Interessierte die Chance, im Rahmen der 2. Deutschen Bildungsverlosung hochwertige Seminare und Weiterbildungen zu gewinnen – völlig kostenfrei.

Wissen gewinnen – ganz nach Ihrer Wahl

Zur Auswahl stehen Seminare im Gesamtwert von über 20.000 Euro – gesponsert von renommierten Unternehmen, Instituten und Kursanbietern. Eine aktuelle Übersicht aller Sponsoren finden Sie auf unserer Website:

Unsere Sponsoren

Teilnehmerinnen und Teilnehmer – privat oder aus Unternehmen – können bereits bei der Registrierung ihren Wunschkurs aus verschiedenen Kategorien auswählen: Ausbildung, Gesundheit, IT, Management, Rechnungswesen, Recht, Sprachkurse oder Seminare zur persönlichen Entwicklung. Für jedes von den Teilnehmern ausgewählte Seminar wird ein Gewinner ermittelt.

Teilnahme leicht gemacht:

* Zeitraum: 06.10.2025 bis 12.12.2025

* Teilnahme: Zur Registrierung

* Verlosung: Am 3. Advent, dem 14.12.2025

* Benachrichtigung: Gewinner erhalten bis spätestens 10 Tage nach der Verlosung eine E-Mail

Neue Chancen für alle Bildungsbegeisterten

Mit der Bildungsverlosung eröffnet Seminarbörse.de GmbH neue Wege, Lernen spannend und zugänglich zu machen. Das Konzept verbindet Freude am Gewinnen mit echter Förderung der persönlichen und beruflichen Entwicklung.

„Bildung soll begeistern und bewegen – genau dort, wo die Menschen ihre persönlichen Wünsche haben“, sagt Günter Willems, Geschäftsführer der Seminarbörse.de GmbH. „Diese Verlosung macht das möglich, und wir wünschen uns, dass viele Bildungsbegeisterte daran teilnehmen und ihre Chance ergreifen.“

Die SEMINARBOERSE wurde in den späten 1990er Jahren von den Zwillingsbrüdern Walter und Günter Willems ins Leben gerufen, um eine Plattform für digitale Bildung zu schaffen, die Bildungsinteressierte zusammenbringt.

Auf unserem Bildungsportal erfahren Sie mehr über die umfassende Welt der Bildung – von der Schulzeit, über das Studium, bis hin zur beruflichen Fort- und Weiterbildung sowie privaten Lernmöglichkeiten, unabhängig von Ihrem Lebensbereich.

Ein zentrales Instrument zur Steigerung der Reichweite und zur Motivation bildungsinteressierter Menschen ist eine jährlich am dritten Advent stattfindende Verlosung. Dabei werden kostenfreie Seminarplätze sowie Sachpreise mit Bildungsbezug vergeben, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und den Zugang zu Weiterbildung niedrigschwellig zu fördern.

