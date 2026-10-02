ALLATRA Media – ein digitales Nonprofit-Medienportal, das Wissenschaft näher an den Alltag bringt

ALLATRA Media macht Wissenschaft verständlich und zugänglich, mit aktuellen Nachrichten, fundierten Analysen und direkten Verweisen auf wissenschaftliche Quellen.

Die Organisation ALLATRA hat den Start von ALLATRA Media bekannt gegeben – einem digitalen Nonprofit-Medium, das wissenschaftliche Themen einem breiten Publikum verständlich und zugänglich vermitteln und das öffentliche Interesse an Wissenschaft fördern möchte. Die Plattform wurde am 23. August 2026 offiziell eröffnet.

Unter dem Motto „Die Welt durch die Wissenschaft sehen“ veröffentlicht ALLATRA Media Nachrichten und ausführliche Artikel über Forschung, Entdeckungen und Ereignisse, die unser Verständnis der Welt und unsere Rolle darin vertiefen.

Derzeit konzentriert sich das Medium auf fünf zentrale Themenbereiche: Wissenschaft, Umwelt, Naturkatastrophen, Weltraum sowie KI und Technologie. Das inhaltliche Spektrum reicht dabei von Medizin, Physik und Biologie über Geowissenschaften und Klima bis hin zu den Auswirkungen von Umweltfaktoren auf die menschliche Gesundheit, der Erforschung des Weltraums, neuen Technologien und Naturgefahren. Mit der Weiterentwicklung des Mediums soll das Themenspektrum kontinuierlich erweitert werden.

Neben ausführlichen Analysen berichtet ALLATRA Media auch fortlaufend über aktuelle Entwicklungen in der Wissenschaft. Im Nachrichtenbereich informiert das Medium über neu veröffentlichte Studien, aktuelle Forschungsergebnisse, den Verlauf von Weltraum- und anderen Forschungsmissionen, Beobachtungen zum Zustand der Umwelt sowie weitere relevante Entwicklungen. So bleiben die Leser*innen über die neuesten Erkenntnisse und Fortschritte in den unterschiedlichsten Wissenschaftsbereichen auf dem Laufenden.

WISSENSCHAFT ALS TEIL DES GESELLSCHAFTLICHEN LEBENS

ALLATRA Media wurde auf der Idee gegründet, dass Wissenschaft nicht an den Türen von Laboren und Universitäten enden sollte, sondern sich in den Diskussionen fortsetzen sollte, die das öffentliche Leben prägen. Durch die klare und ansprechende Darstellung der Forschungsergebnisse hilft die Veröffentlichung den Leserinnen und Lesern, über neue Ideen nachzudenken, neue Fragen zu erkunden und die Zusammenhänge zwischen wissenschaftlichen Fortschritten und der Welt im weiteren Sinne besser zu verstehen.

„Je genauer wir hinschauen, desto mehr gibt es zu entdecken“, sagte Olga Schmidt, Chefredakteurin von ALLATRA Media. „Wir haben ALLATRA Media gegründet, um dieses Entdeckergefühl den Menschen näherzubringen. Unser Ziel ist es, komplexe Forschungsergebnisse verständlich zu machen, ohne dabei die Tiefe und Bedeutung zu verlieren, die die Wissenschaft so wertvoll machen.“

ALLATRA Media richtet sich an Leser*innen mit unterschiedlichem wissenschaftlichem Fachwissen – von Fachleuten aus den jeweiligen Bereichen bis hin zu allen, die sich für wissenschaftliche Themen interessieren. Die Berichterstattung beginnt mit den Fragen, die neue Erkenntnisse interessant machen, und führt die Leser*innen anschließend durch die Forschungsfragen, die Untersuchungen und Ergebnisse sowie deren Bedeutung.

KLARE UND TRANSPARENTE WISSENSCHAFTSBERICHTERSTATTUNG

In seinen Beiträgen stützt sich ALLATRA Media auf wissenschaftliche Studien, offizielle Daten, Mitteilungen von Forschungseinrichtungen und anderen Institutionen sowie weitere nachvollziehbare Quellen. Die Beiträge enthalten direkte Verweise auf die Originalquellen. Spezielle Kennzeichnungen helfen den Leserinnen und Lesern zudem, begutachtete wissenschaftliche Arbeiten von Preprints und vorläufigen Forschungsergebnissen zu unterscheiden. Diese Vorgehensweise trägt dazu bei, nicht nur deutlich zu machen, worüber berichtet wird, sondern auch, woher die Informationen stammen und wie fundiert die Ergebnisse sind.

Statt Meinungen vorzugeben, präsentiert ALLATRA Media die verfügbaren Fakten und den wissenschaftlichen Kontext, sodass die Leser*innen sich eine eigene Meinung bilden können.

OFFENER ZUGANG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARTIKELN

ALLATRA Media wird von einem interdisziplinären Team aus Autoren, Redakteuren, Forschern, Designern, Technologieexperten und weiteren Mitwirkenden produziert. Sie verfügen über Berufserfahrung in den Bereichen Gesundheitswesen, Umweltforschung, Technologie, Bildung, Datenanalyse, Wissenschaftskommunikation und anderen Gebieten. Alle Teammitglieder arbeiten ehrenamtlich und sind durch das gemeinsame Ziel verbunden, Wissenschaft einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Die Seite enthält keine Werbung oder Werbebanner. Dieser Ansatz schafft eine konzentrierte Leseumgebung, in der Besucher sich Zeit nehmen, die Quellen prüfen und ihrer Neugier nachgehen können.

Um ein breiteres Publikum zu erreichen, erlaubt ALLATRA Media die Weiterveröffentlichung seiner Inhalte für nichtkommerzielle Zwecke unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC 4.0 mit Quellenangabe und Verlinkung zum Originalmaterial.

Leser*innen können außerdem „The Week in Discovery“ abonnieren, einen kostenlosen wöchentlichen Newsletter mit einer kuratierten Auswahl an wissenschaftlichen Nachrichten und Artikeln von ALLATRA Media.

Über ALLATRA Media

ALLATRA Media ist ein Nonprofit-Online-Medium, das wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich und lebensnah einer breiten Öffentlichkeit vermittelt. Mit Nachrichten, Artikeln und weiteren Medienformaten berichtet ALLATRA Media über Forschung, Entdeckungen und aktuelle Entwicklungen aus einem stetig wachsenden Spektrum wissenschaftlicher Fachgebiete.

ALLATRA Media ist ein Projekt von ALLATRA Inc., einer in Georgia, USA, eingetragenen Nonprofit-Organisation 501(c)(3).

Über ALLATRA

ALLATRA ist eine internationale Organisation mit einem Forschungszentrum in den Vereinigten Staaten (ALLATRA Global Research Center). Sie befasst sich mit der umfassenden Analyse von Klima- und Umweltveränderungen, der Erforschung der Auswirkungen von Mikro- und Nanoplastik sowie der Förderung der interkulturellen Zusammenarbeit und des Schutzes grundlegender Menschenrechte und Freiheitsrechte.

In Anerkennung ihres Engagements für den Umweltschutz und die Bewahrung der Schöpfung erhielt ALLATRA im Jahr 2024 den Apostolischen Segen Seiner Heiligkeit Papst Franziskus. Im Jahr 2025 verlieh auch Seine Heiligkeit Papst Leo XIV. der Präsidentin von ALLATRA sowie allen Freiwilligen der Organisation den Apostolischen Segen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALLATRA e. V.

Anna Wagner

Schlehenweg 11

74847 Obrigheim

Deutschland

fon ..: +491746358307

web ..: http://www.allatra-ev.de

email : pr@allatra-ev.de

Allatra e.V. ist ein eingetragener Verein. Wir vertreten die internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA in Deutschland, stehen außerhalb von Politik und Religion und sind getragen von ehrenamtlichem Engagement. Mit klarem Fokus auf die eskalierende Klimakrise informieren wir über die klimatische Situation und setzen uns ein für den Schutz von Menschenrechten und das menschliche Leben.

Pressekontakt:

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Anna Wagner

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