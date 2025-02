Mobeye CM-Guard-40 – universeller 4-Kanal-Alarmmelder über das 4G LTE-M Netz

Der Mobeye CM4040 verfügt über vier NO/NC Eingänge zur Überwachung von potentialfreien Sensoren, einem Anschluss für 12-24V DC externer Spannung und ein integriertes Kommunikationsmodul.

Mittels angeschlossener Sensoren an den vier Eingängen können Maschinen, Pumpen, Brunnen,

Fischbecken, Kreislaufsysteme, Fenster und Türen, Beregnungssysteme usw. überwacht werden.

Also jede Art von Schließer- oder Öffnerkontakten. Mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten,

wie z.B. Alarmmeldungstexte pro Eingang, Alarmverzögerung, Wiederherstellungs-, Wiederholungs-

und Testmeldungen, lässt sich der CM-Guard-40 an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Der Alarmmelder kann lange Zeit nur mit Batterien oder mit externer Spannung betrieben werden. Dadurch ist der Detektor in Innenbereichen sehr flexible einsetzbar. Für den Außeneinsatz bietet der Hersteller den CM4040X, als Sonderbestellung, in einem IP66 Gehäuse an. Und falls, nach einem Alarm, beispielsweise eine Pumpe oder ähnliches aktiviert werden muss, dann gibt es dafür den CM4040-O. Dieses Gerät verfügt über einen Open Collector Ausgang.

Bei Verwendung einer externen Spannungsquelle überwacht der Mobeye CM4040 auch das Vorhandensein der externen Spannung. An den Spannungseingang kann eine geregelte 12-24V DC Spannungsquelle oder ein Netzteil angeschlossen werden. Sobald die Spannung verloren geht, übernehmen die internen Batterien und es folgt eine Meldung. Die Eingangskontakte und angeschlossenen Sensoren werden weiterhin überwacht.

Der Mobeye CM4040 versendet Alarmbenachrichtigungen per App (IOS/Android), Telefonanruf (Sprachnachricht), SMS und/oder E-Mail.

Die online aktivierbare Mobeye SIM-Karte bietet den Sim/Portal/App-Dienst mit voller Funktionalität und optimaler Sicherheit. Das Gerät arbeitet dann im sehr zuverlässigen 4G LTE-M-Netzwerk mit 2G als Fallback und wählt immer den stärksten Anbieter. Das Portal bietet Online-Einblicke, vereinfacht die Programmierung und führt automatische Kommunikationsprüfungen durch. Zudem ist Anzahl der Kontakte unbegrenzt. Die Mobeye CM4040 SIM-Karte kostet jährlich 60,00 Euro (zzgl. MwSt.).

Bei Verwendung einer eigenen SIM-Karte funktioniert das Gerät mit 2G. Der Betrieb erfolgt „standalone“, ohne Nutzung des Mobeye Portals und der App. Alarmbenachrichtigungen werden per SMS an (max.) 5 Kontakte gesendet. Die Programmierung erfolgt über SMS-Befehle.

Weitere Informationen über die Mobeye und deren Produkte findet Sie unter www.mobeye.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mobeye B.V.

Herr Dietmar Bach

Poeldonkweg 5

5216 JX`s-Hertogenbosch

Niederlande

fon ..: +31 (0) 73 785 0858

web ..: http://www.mobeye.eu

email : dietmar.bach@mobeye.eu

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Mobeye B.V.

Herr Dietmar Bach

Poeldonkweg 5

5216 JX`s-Hertogenbosch

fon ..: +31 (0) 73 785 0858

web ..: http://www.mobeye.eu

email : dietmar.bach@mobeye.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.