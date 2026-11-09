Wissen und Erfahrung richtungsweisend in der Strategieklausur einbringen

Die zwei oder drei Tage dauernde Strategieklausur ist eine Investition in die Zukunft: Externe Moderation führt die Führungsmannschaft zu tragfähigen Entscheidungen und hält die Aufgaben fest.

Wie die externe Moderation einer Strategieklausur bedeutsam für den Erfolg wird

_Ralf Hasford über externe Moderation und den Wert von mehrtägigen __Strategieklausuren__._

Zu Beginn einer Strategieklausur oder eines Strategieworkshops, begegne ich einem reichen Quell an Fachwissen und Erfahrung. Die teilnehmenden Persönlichkeiten im Raum kennen ihr Unternehmen aus den unterschiedlichen Blickwinkeln und Perspektiven. Sie haben Ziele und Pläne, sehen Chancen, tragen Verantwortung und wissen, welche Entscheidungen benötigt werden. Ich bin Ralf Hasford und begleite Unternehmen und Organisationen als Experte für effiziente Zusammenarbeit.

„_In jeder Diskussion interessiert mich, wie die unterschiedlichen Perspektiven und Interessen zusammenfinden. Welche Ziele extrahieren wir, die alle mittragen werden? Wo braucht es Entscheidung und welche Bemessungsgrößen haben sie? Wer soll abschließend die Verantwortung übernehmen?_“ Mit solchen Fragen gebe ich einer Klausur ihre Richtung.

Als externer Moderator und Mediator kümmere ich mich um eine umfassende Agenda, den zielführenden Verlauf und die Ziele der Gesprächsführung. Ich höre zu, frage nach und fasse zusammen. Dabei achte ich darauf, dass jede Perspektive ihren Platz erhält und ausgewogene Anteile die Teilhabe aller ermöglichen. Die Fach- und Führungskräfte werden sich dadurch ganz auf ihre thematischen Inhalte konzentrieren. Gibt es sensible Themen? So bekommen sie einen sachlichen, vertraulichen Rahmen. Sind emotionale Tiefen zu überwinden? Dann bringe ich dazu Einfühlungsvermögen und die richtigen Techniken mit.

Gute Vorbereitung schafft Raum

Jede Strategieklausur bedarf einer guten Vorbereitung. Meine Arbeit beginnt mit dem Vorgespräch – bei Neukunden dient es dem erste Kennenlernen und dem Aufbau von Vertrauen in meine Arbeitsweise. Schnell kommen wir dazu, gemeinsam den Anlass, die Ziele und den optimalen Kreis an Teilnehmenden zu besprechen. Danach entwerfe ich die Agenda und mit ihr die Dramaturgie der Klausur. Methoden gibt es sicher viele, doch wähle ich nur die zur Aufgabe passenden: Zeitreise, Kleingruppenarbeit, Perspektivwechsel, SWOT-Analyse mit Ableitung der Aufgaben in einer 12 Felder Matrix – Arbeitsphasen, Präsentationen und Diskussion wechseln sich mit strukturierten Entscheidungsrunden und dem Ableiten konkreter Aufgaben und deren Indikatoren in Form von KPI / OKR ab.

Jede Klausur hat eine zweite Ebene: besser Kennenlernen und das Vertieften der persönlichen Beziehungen, sowie dem Aufbau von Vertrauen zu den anderen Akteur/innen und Verantwortungsträger/innen. Denn eine Klausur ist eine intensive Zeit, bei der das Gemeinsame gestärkt wird.

Dabei denke ich an alle, die zum Gelingen beitragen:

* Geschäftsführung, Unternehmer/innen sowie Gesellschafter/innen bedürfen Zeit für Richtungsfindung und strategische Entscheidungen.

* Die Assistenz braucht einen verlässlichen Ablauf und klare Absprachen.

* Business Development benötigt Raum, um Marktchancen und Handlungsoptionen einzubringen.

* HR und Führungskräfte wollen Sicherheit bei Budget und Stellen erhalten.

In zwei bis drei Tagen zu tragfähigen Ergebnissen für das nächste Jahr

„_Ja, eine Klausurtagung kostet Geld. Es sind Hotel, Verpflegung, Arbeitszeit und Moderation als sichtbare Posten. Das größte wirtschaftliche Gewicht jedoch tragen für mich die getroffenen Entscheidungen. Sie bestimmen, wofür ein Unternehmen in den kommenden Monaten Potentiale, Zeit und Geld einsetzt._“, führt der Berliner Moderator Hasford aus.

Deshalb frage ich genau nach: Welche Annahmen stützen einen Vorschlag? Was zeigt der Markt heute? Welche Stimmen haben wir bisher zu wenig gehört? Eine Titel, eine Position ersetzt keine sorgfältige Prüfung. Frühere Erfolge wollen gewürdigt sein, doch brauchen sie den Abgleich mit der aktuellen Lage und den prognostizierten Veränderungen.

Ein falscher Kurs kann hohe Folgekosten auslösen. Im schlimmsten Fall gefährdet er die Zukunft des Unternehmens. Diese Verantwortung nehme ich in jeder Klausur ernst. Ich gebe den wichtigen Fragen Raum und helfe der Gruppe, ihre Entscheidungen bewusst zu treffen.

Schon eine zweitägige Klausur bietet Zeit für ein gemeinsames Lagebild, strategische Prioritäten und konkrete Beschlüsse. Anschließend halten wir Aufgaben, Verantwortliche und nächste Schritte fest.

Bei drei Tagen können wir Themen vertiefen. Dazu gehören die Zusammenarbeit zwischen Bereichen, die Prüfung mehrerer Optionen oder die Kommunikation der Ergebnisse. Der genaue Ablauf entsteht aus Ihrem Auftrag.

Am Ende sollen die Beteiligten wissen:

* Welchen Zielen folgen wir mit welcher Strategie?

* Was haben wir entschieden, welche Aufgaben sind definiert?

* Welche Fragen bearbeiten wir weiter?

* Wer übernimmt welche Aufgabe, wem wird berichtet?

* An welchen Indikatoren und wann prüfen wir den Fortschritt?

Besonders mag ich die Momente, in dem für alle die gemeinsame Richtung erkennbar wird. Dann werden aus den Beiträgen der Tagung, Gewissheit, dass es erfolgreich weitergeht. Dafür moderiere ich. Die ganze Zeit über sichere ich die Ergebnisse so, dass im Anschluss damit sofort weitergearbeitet werden kann.

Sie planen eine zwei- oder dreitägige Klausur oder einen Strategieworkshop?

Rufen Sie mich unter +49 30 2363 9390 an. In einem ersten Beratungsgespräch klären wir Thema, Teilnehmende und Zeitfenster. Danach erhalten Sie einen Vorschlag für Ablauf und Moderation. Ich freue mich darauf, Ihre Veranstaltung mit Ihnen zu planen und zu moderieren.

Mehr zu meiner Arbeitsweise finden Sie auf meiner Seite zur Strategiemoderation und Klausurmoderation.

_Ralf Hasford · Systemischer Moderator und Mediator_

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Mediation + Moderation Hasford

Ralf Hasford begleitet Unternehmen, Verbände und öffentliche Organisationen bei Strategieklausuren, Entscheidungsprozessen und anspruchsvollen Konfliktsituationen. Gründer Ralf Hasford arbeitet als Wirtschaftsmediator, Strategiemoderator, Kommunikationstrainer sowie Autor und Redner. Sein Schwerpunkt liegt darauf, Führungsteams dabei zu unterstützen, Zusammenarbeit wirksam zu gestalten, Konflikte konstruktiv zu lösen und strategische Entscheidungen gemeinsam vorzubereiten. Mit dem von ihm entwickelten UNYCRA®-Managementmodell und den Fünf Stufen der Zusammenarbeit schafft er Orientierung für moderne Führung, ausgewogene Kommunikation und nachhaltige Zusammenarbeit in einer zunehmend digitalisierten und von Künstlicher Intelligenz geprägten Arbeitswelt.

Leitgedanke:

Zukunft gestalten. Entscheidungen treffen. Konflikte lösen.

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UNYCRA® ist ein von Ralf Hasford entwickeltes Modell zur Zusammenarbeit innerhalb und zwischen Unternehmen. Es beschreibt unterschiedliche Entwicklungsstufen der Zusammenarbeit und zeigt, wie gemeinsame Ziele, klare Regeln und verbindliche Strukturen Innovation, Kooperation und nachhaltige Wertschöpfung fördern.

Das Modell verbindet Erkenntnisse aus Wirtschaftsmediation, Strategiemoderation und Organisationsentwicklung zu einem systematischen Ansatz für moderne Zusammenarbeit.

Ralf Hasford ist Experte für Zusammenarbeit, Wirtschaftsmediator und Strategiemoderator. Seit vielen Jahren begleitet er Unternehmen, Verbände und öffentliche Institutionen bei Strategieentwicklung, Kooperationen, Beteiligungsprozessen und der nachhaltigen Lösung komplexer Konflikte.

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