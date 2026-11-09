Anonyme Bewertung: Portale müssen den Verfasser individualisieren – oder die Veröffentlichung unterlassen

Bestreitet ein Unternehmen den Kontakt, muss das Portal den Verfasser individualisieren – sonst die Veröffentlichung unterlassen. Die Sterne-Advo Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erläutert die Folgen.

Das Dilemma anonymer Bewertungen. Wer anonym bewertet wird, soll sich gegen eine Kritik verteidigen, deren Urheber er nicht kennt. Gerade bei Arbeitgeber- und Unternehmensbewertungen stellt sich dann die Frage, ob die bewertende Person überhaupt einen tatsächlichen Kontakt zum Bewerteten hatte. Die auf Äußerungs- und Bewertungsrecht spezialisierte Sterne-Advo Rechtsanwaltsgesellschaft mbH aus Düsseldorf ordnet ein, was ein Portal schuldet, wenn der Bewertete diesen Kontakt bestreitet: Die Anonymität ist dann kein Schutzschild mehr.

Bestrittener Kontakt: individualisieren oder entfernen. Bestreitet der Bewertete, dass einer Bewertung ein tatsächlicher Geschäftskontakt zugrunde liegt, muss das Portal den Angaben nachgehen. Das entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Prüfpflicht von Bewertungsportalen bei bestrittenem Kontakt (BGH, Urteil vom 09.08.2022, Az. VI ZR 1244/20). Das Oberlandesgericht Hamburg hat dies konkretisiert (Beschluss vom 08.02.2024, Az. 7 W 11/24): Rügt ein Arbeitgeber substantiiert, es liege kein tatsächlicher Geschäftskontakt zugrunde, muss das Portal den Verfasser so individualisieren, dass der Arbeitgeber den Kontakt selbst überprüfen kann – oder die Bewertung entfernen. Das Portal haftet dabei als mittelbarer Störer.

Anonymität oder Bewertung. Ob ein Kontakt bestand, lässt sich nur überprüfen, wenn deutlich wird, um welchen Kontakt es geht – wann, wo und in welcher Rolle. Will das Portal die Bewertung halten, muss es die dahinterstehende Person als Geschäftskontakt so individualisieren, dass das Unternehmen den Kontakt selbst überprüfen und zuordnen kann. Die Aufklärung des Kontakts führt damit zwangsläufig zur Individualisierung des Bewertenden – die Anonymität weicht dann gegenüber dem Bewerteten faktisch.

Sonst: Unterlassung. Individualisiert das Portal den Verfasser nicht in dieser Weise, hat es die Veröffentlichung der Bewertung künftig zu unterlassen. Ein gerichtlicher Unterlassungstitel gegen das Portal erfasst auch kerngleiche Wiederholungen; bei Verstoß droht ein Ordnungsgeld nach § 890 ZPO. Wer anonym bewertet, möchte in aller Regel nicht erkennbar werden. Das Portal steht dann vor der Wahl: den Verfasser individualisieren – oder die Veröffentlichung unterlassen.

Erstritten und bestätigt. Die Sterne-Advo Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat diese Rechtsprechungslinie vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht erstritten (Beschluss vom 08.02.2024, Az. 7 W 11/24); in einem parallel geführten Hauptsacheverfahren wurde sie rechtskräftig bestätigt (LG Hamburg, Urteil vom 07.02.2025, Az. 324 O 315/24; Berufungsrücknahme vor dem Oberlandesgericht Hamburg, Az. 7 U 8/25). Wie Betroffene vorgehen, ist unter https://sterne-advo.de/kununu-bewertung-verfasser-ermitteln/ beschrieben.

„Wer den Kontakt bestreitet, zwingt das Portal, den Verfasser so zu individualisieren, dass das Unternehmen den Kontakt zuordnen kann“, sagt Rechtsanwalt Jan Meyer von der Sterne-Advo Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. „Die Anonymität ist dann kein Schutzschild mehr. Kann oder will das Portal das nicht leisten, muss es die Veröffentlichung unterlassen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sterne-Advo Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Herr Jan Meyer

Dreischeibenhaus 1

40211 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 0211 83 86 82 00

fax ..: 0211 83 86 82 01

web ..: https://sterne-advo.de

email : presse@sterne-advo.de

Die Sterne-Advo Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit Sitz im Dreischeibenhaus, 40211 Düsseldorf, ist auf das Äußerungs- und Bewertungsrecht spezialisiert und vertritt Unternehmen gegen rechtswidrige Einträge auf Portalen wie Google, kununu, Trustpilot, Indeed, Glassdoor und GoWork. Verantwortlich: Rechtsanwalt Jan Meyer.

Pressekontakt:

Sterne-Advo Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Herr Jan Meyer

Dreischeibenhaus 1

40211 Düsseldorf

fon ..: 0211 83 86 82 00

email : presse@sterne-advo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.