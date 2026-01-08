WIEN – Wiederaufnahme-Premiere! Familienmusical „Die Schatztaucherin“ – Theater HEUSCHRECK

Wir kündigen die Neuaufnahme des HEUSCHRECK Familien-Musical „Die Schatztaucherin“ an – ein kulturelles Abenteuer über den geheimnisvollen Regenbogenstein, Symbol für die Vielfalt von Gefühlen.

Mit großer Begeisterung präsentiert das Theater HEUSCHRECK die Neueinstudierung des bezaubernden Musical-Hits „Die Schatztaucherin – Eine Reise zum Regenbogenstein“. Für Klein und Groß ab 24. Jänner im Theater.

Auf den Spuren des Regenbogensteins

In dieser fesselnden Geschichte begleitet ihr das mutige Mädchen Mia auf ihrer Reise zum geheimnisvollen Regenbogenstein, der als Symbol für die Vielfalt der Gefühle dient. Gefühle sind wie die strahlenden Farben eines Regenbogens und kommen in vielen Nuancen, wobei jede ihre eigene Bedeutung hat. Von Fröhlichkeit über Traurigkeit bis hin zu Neugier und Wut – all diese Emotionen bereichern unser Leben und formen unsere Identität.

Mia begibt sich auf ein aufregendes Abenteuer über das Meer, unterstützt von ihrem treuen Freund Mio und der magischen Katze Blanchette. Gemeinsam tauchen sie in verborgene Welten ein, um schließlich der SCHATZTAUCHERIN zu begegnen, die den Regenbogenstein besitzt. Dieser Stein erfüllt Mias Herz und krönt ihre Suche.

Gefühle in voller Farbenpracht

Die zentrale Botschaft des Musicals ist es, Kinder zu ermutigen, ihre Gefühle in all ihren Facetten zu erkennen, zu beobachten und zu akzeptieren. Es ist von großer Bedeutung, dass sie wissen, dass sie von uns Erwachsenen bedingungslos geliebt werden, unabhängig von ihrem emotionalen Zustand. Indem wir ihnen diese Gewissheit vermitteln, unterstützen wir sie dabei, besser in Harmonie mit sich selbst und der Welt zu leben.

Kulturelle Abenteuer für kleine Entdecker

Alle Eltern und Großeltern sind eingeladen, sich gemeinsam mit ihren Jüngsten auf kulturelle Abenteuer zu begeben und sich von den HEUSCHRECK-Musicals verzaubern, berühren und inspirieren zu lassen!

Gemeinsam in den Regenbogen eintauchen

Tauchen Sie mit Theater HEUSCHRECK in die bunte Welt der Gefühle ein und entdecken Sie die Magie des Regenbogensteins. „Die Schatztaucherin“ und und unvergessliche Momente warten auf Klein und Groß!

Uraufführung: 2013

Cast 2026:

Mia: Annika Kirnbauer

Mio: Bertalan Homlok

Blanchette, Schatztaucherin:: ANNA Hnilicka

Idee, Buch & Songtexte: ANNA Hnilicka

Komposition & Arrangement: Anatoliy Olshanskiy

Bühnenbild: Anika Rebhan

Kostüme: Corinna Melanie Gruber

Bauten: Nenad Ikodinovic

Regie: WILO Kamenicky

Seit 40 Jahren spielen wir schon fantastische Kindermusicals und verzaubert bereits seit Generationen kleine und große Zuschauer*innen mit seinen besonderen Familienmusicals voll Herz.

Aus einer kleinen Künstlergruppe, die in ihren Anfängen bekannte Geschichten adaptiert und von einzelnen Engagements gelebt hat, entwickelte sich das beliebte Theater HEUSCHRECK, das mit seinen selbst geschriebenen Stücken stets bunt, fantasievoll und immer am Puls der Zeit für das kleine und große Publikums spielt!

