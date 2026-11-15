SURVIVAL 3.0: Handlungsfähig bleiben, wenn gewohnte Systeme ausfallen

„Survival 3.0“ verbindet physisches, digitales und System-Survival. Dennis Besseler zeigt, wie Menschen handlungsfähig bleiben, wenn vertraute Grundlagen plötzlich ausfallen.

Dennis Besseler verbindet physisches Survival, digitale Vorsorge und den Umgang mit Infrastrukturausfällen

Köln – Was geschieht, wenn plötzlich das ausfällt, worauf wir uns verlassen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Buches „SURVIVAL 3.0 – Die Kunst, handlungsfähig zu bleiben“ von Dennis Besseler. Das Praxishandbuch verbindet klassische Überlebensfähigkeiten mit den digitalen und infrastrukturellen Abhängigkeiten des modernen Alltags.

Wasser, Wärme, Shelter, Feuer, Nahrung, Erste Hilfe und Orientierung bleiben wichtige Bestandteile des Survivalwissens. Gleichzeitig bündelt heute bereits ein einziges Smartphone zahlreiche Funktionen: Navigation, Kommunikation, Fahrkarten, Zahlungsmittel, Dokumente, Übersetzung, Information und den Zugang zu Hilfe. Fällt das Gerät aus, geht deshalb nicht nur ein Gegenstand verloren. Mehrere wichtige Funktionen können gleichzeitig nicht mehr verfügbar sein.

Auch Stromausfälle, unterbrochene Mobilfunkverbindungen, fehlendes Trinkwasser, gestörte Verkehrswege oder der Ausfall digitaler Identitäts- und Zahlungssysteme können die persönliche Handlungsfähigkeit erheblich einschränken.

„Die klassischen Fähigkeiten bleiben. Die Welt, in der wir sie brauchen, hat sich verändert“, lautet die Kernthese des Buches.

Drei miteinander verbundene Survivalwelten

„SURVIVAL 3.0“ betrachtet Survival auf drei Ebenen:

* Physisches Survival: Wasser, Wärme, Kälte, Shelter, Feuer, Nahrung, Erste Hilfe, Orientierung und Bewegung

* Digitales Survival: Smartphone, Navigation, Energie, Kommunikation, Information, Dokumente, Identität, Zahlung und Zwei-Faktor-Verfahren

* System-Survival: Strom, Trinkwasser, Mobilfunk, Internet, Verkehr, Versorgung, Warnsysteme sowie Rettungs- und Meldeketten

Besseler definiert Survival dabei nicht als Ansammlung spektakulärer Tricks, sondern als Fähigkeit, lebenswichtige Funktionen zu erhalten und handlungsfähig zu bleiben, wenn eine wesentliche Voraussetzung ausfällt.

Ein zentraler Bestandteil des Buches ist deshalb der Funktionsverlust-Check. Er fragt nicht nur danach, welcher Gegenstand fehlt, sondern welche konkrete Funktion dadurch verloren geht, wie kritisch sie in der aktuellen Situation ist und welche unabhängige Ersatzmöglichkeit zur Verfügung steht.

Wahrnehmen, einordnen, entscheiden und handeln

Die methodische Grundlage des Buches bildet die Dennis-Navigationslogik:

Wahrnehmen – Einordnen – Entscheiden – Handeln – neu wahrnehmen.

Leserinnen und Leser sollen nicht lediglich Techniken auswendig lernen. Sie sollen unbekannte und sich verändernde Lagen selbstständig ordnen können. Dazu gehören das Erkennen tatsächlicher Prioritäten, der sinnvolle Umgang mit begrenzter Energie, unabhängige Rückfallebenen sowie die Fähigkeit, einen ursprünglichen Plan rechtzeitig zu verändern oder abzubrechen.

Das Buch behandelt unter anderem Wasseraufbereitung, Schutz vor Kälte, Hitze und Nässe, Lagerplatz und Shelter, Feuer, Nahrung, Erste Hilfe, Karte und Kompass, Smartphone- und Offline-Navigation, Kommunikationsausfälle, digitale Dokumente, Zahlungsmittel, Stromausfälle und urbane Versorgungskaskaden.

Praktische Werkzeuge wie der Redundanz-Check, die Energie-Triage, der Informations-Check, der Meldeplan und der Neue-Lage-Check übertragen die Inhalte auf konkrete Situationen.

Mehr als 30 Jahre reale Erfahrung

Dennis Besseler beschäftigt sich seit seinem 13. beziehungsweise 14. Lebensjahr mit Survival. Früh begann er, Wissen nicht nur zu lesen, sondern praktisch zu erproben und später immer wieder kritisch zu überprüfen.

Das Buch enthält historische Dokumente und reale Fallstudien aus dieser Zeit. Dazu gehören frühe Survivaltrainings, ein abgebrochener Fußmarsch von Gronau nach Bonn, eine mehrtägige Unternehmung mit einer unerfahrenen Gruppe sowie eine Solo-Floßfahrt auf dem Rio Negro in Brasilien im Jahr 2002.

Diese Erfahrungen werden nicht als Heldengeschichten erzählt. Sie dienen dazu, Entscheidungen, Fehler, Grenzen und Abhängigkeiten fachlich einzuordnen. Auch frühere Aussagen und Methoden werden am heutigen Wissensstand überprüft.

„Eine Methode ist nicht richtig, weil sie alt ist. Sie ist auch nicht richtig, weil sie neu ist. Sie muss zur Funktion, zur Lage und zum heutigen Wissensstand passen“, schreibt Besseler.

Survival endet nicht am Waldrand

Mit „SURVIVAL 3.0“ überträgt Dennis Besseler klassisches Survivalwissen auf das 21. Jahrhundert. Das Buch richtet sich an Menschen, die draußen, auf Reisen und beim Ausfall gewohnter Systeme vorbereitet bleiben möchten.

Dabei setzt es weder auf Katastrophenrhetorik noch auf die Illusion vollständiger Kontrolle. Im Mittelpunkt steht eine nüchterne Frage: Was muss erhalten oder wiederhergestellt werden, damit ein Mensch in einer veränderten Lage weiter sinnvoll handeln kann?

Bibliografische Angaben

Autor: Dennis Besseler

Titel: SURVIVAL 3.0 – Die Kunst, handlungsfähig zu bleiben

Untertitel: Wildnis, digitale Welt und der Ausfall unserer gewohnten Systeme

Druckausgabe: 2026

Umfang: 196 Seiten

ISBN: 978-3-695-69464-8

Hardcover: 39,99 Euro

E-Book: 34,99 Euro

Verfügbarkeit: Ab sofort erhältlich

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Dennis Besseler reist seit seiner Jugend in extreme und abgelegene Regionen. Seine Erfahrungen reichen von frühen Survivalübungen und langen Märschen bis zu Unternehmungen in Kanada und Brasilien. Auf dieser Grundlage entwickelte er einen eigenen Ansatz für Entscheidungen unter Unsicherheit.

Heute arbeitet Dennis Besseler als Autor, Unternehmer und Coach. Er unterstützt Menschen dabei, Risiken klarer einzuordnen, tragfähige Entscheidungen zu treffen und auch unter unsicheren Bedingungen handlungsfähig zu bleiben.

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