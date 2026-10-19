Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Saugbaggermord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Die Inselpolizistinnen Nele und Jule Hibenga ermitteln in ihrem 31. Kriminalfall auf der Nordseeinsel Wangerooge! Ein Leichenfund gibt Rätsel auf.

Als die Inselpolizistinnen Nele und Jule Hibenga den toten Geologen Dr. Holger Meiners in einem Auffangbecken für Sand und Wasser am Strand von Wangerooge finden, stellt sich die Frage: Unfall oder Mord. Der Tote hatte sich auf der Insel viele Feinde gemacht – doch wo liegt das entscheidende Motiv?

Klappentext:

»Am Hauptstrand liegt ein Toter, der Saugbagger hat ihn ausgespuckt.«

Ein anonymer Anruf führt die Inselpolizistinnen Nele und Jule Hibenga an den Strand von Wangerooge: In einem Auffangbecken für Sand und Wasser finden sie die Leiche von Dr. Holger Meiners. Er war auf der Insel, um die Aufspülungen der Wangerooge Küste mit Sand zu überwachen. Unfall oder doch Mord? Kommissarin Nele Hibenga entdeckt eine auffällige Verletzung am Kopf des Toten. Der Verdacht bestätigt sich: Meiners wurde umgebracht! Mit seiner pedantischen und selbstgerechten Art hat sich der Geologe auf der Nordseeinsel viele Feinde gemacht. In seinem Pensionszimmer wird sogar eingebrochen und der Laptop ist verschwunden. Aber Dr. Meiners war noch jemand vom alten Schlag und so finden die Hibengas schließlich ein wichtiges Indiz, das sie auf die Spur des Mörders führt …

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Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „Die INSEL Polizistinnen“

Polizeiarbeit als Familiensache? Auf der idyllischen kleinen Insel Wangerooge im ostfriesischen Wattenmeer trifft dies auf jeden Fall zu, denn hier sorgen Kommissarin Nele Hibenga und Polizeimeisterin Jule Hibenga für Recht und Ordnung. Als Dienststellenleiterin verfügt die sympathische und warmherzige Nele über große Erfahrung in der Polizeiarbeit. Ihre kluge und ehrgeizige Tochter Jule steht zwar noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn als Ermittlerin, geht aber umso engagierter an die Sache heran. Als Neles Ehemann und Jules Vater bekommt es Peter Hibenga als Chef der Touristeninformation gelegentlich ebenfalls mit den Fällen »seiner« Polizistinnen zu tun, und er kann durch hilfreiche Hinweise zur Lösung des Rätsels beitragen. Auch die attraktive Inselärztin Corinna Hofmeister hilft nach Kräften dabei, Wangerooge ein Stück weit sicherer zu machen. Nur der Bürgermeister und Strandbarbesitzer Falk Lutter geht Nele Hibenga durch seine mehr oder weniger dezenten Flirtversuche gehörig auf die Nerven.

Die Polizeiarbeit in der ostfriesischen Provinz hätte sie sich allerdings etwas geruhsamer vorgestellt, denn auch hier schläft das Verbrechen nie …

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Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

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