Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Nordlichtmord auf Spiekeroog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein toter Geschäftsmann am Strand, eine geheimnisvolle Mitteilung – und dann wird es richtig mörderisch! Die Kommissare Frauke und Christian Frerich stehen dieses Mal ständig unter Hochspannung.

Als am Strand von Spiekeroog eine Leiche mit einer rätselhaften Botschaft im Mund gefunden wird, beginnt für die Inselpolizisten der Sterneninsel ein Wettlauf gegen die Zeit. Weitere Tote und kryptische Hinweise führen sie tief in ein Netz aus Geheimnissen, während der Mörder offenbar noch lange nicht fertig ist.

»Schau mal, der Tote hat einen Zettel im Mund.«

Am Strand von Spiekeroog findet ein Tourist die Leiche eines Mannes. Es handelt sich um Merten Rings, Geschäftsführer der Firma Nordlicht Insel- & Küstenlogistik. Die Kommissare Frauke und Christian Frerich entdecken zwischen seinen Lippen einen Papierfetzen. Darauf steht nur ein einziges Wort: Merkur. Was hat es damit auf sich?

Bei ihren Ermittlungen stoßen die Inselpolizisten auf weitere Mitarbeiter der Firma, die sich ebenfalls auf der Nordseeinsel aufhalten. Doch bevor sie alle von ihnen befragen können, werden noch mehr Leichen gefunden, ebenfalls mit kryptischen Mitteilungen zwischen den Lippen. Frauke und Christian müssen schnell herausfinden, was die Opfer miteinander verbindet – und wer als Nächstes in Gefahr schwebt.

Schließlich gelingt es den beiden, einen Verdächtigen ausfindig zu machen. Doch dann tauchen neue Indizien auf, die alles wieder infrage stellen. Plötzlich erscheint der Fall in einem völlig anderen Licht …

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Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „INSEL Polizei Spiekeroog“

Auf der idyllischen ostfriesischen Insel Spiekeroog sorgt ein blau uniformiertes Geschwisterpaar für Ruhe und Ordnung. Die Kommissarin Frauke Frerich mit der flotten blonden Kurzhaarfrisur ist noch nicht lange im Polizeidienst, trotzdem löst sie ihre beruflichen Aufgaben mit viel Energie und Herzblut. Die Sicherheit von Insulanern und Urlaubern liegt ihr ebenso am Herzen wie ihrem älteren Bruder Christian Frerich. Der athletische Oberkommissar verfügt über mehr Erfahrung im Dienstalltag als seine Schwester. Die beiden sind nicht immer einer Meinung, wenn es um die Aufklärung eines Verbrechens geht – aber letztlich ziehen sie stets an einem Strang, Auch Christians Ehefrau Swantje, die schrille Bürgermeisterin Valerie Rübsam und die kompetente Inselärztin Dr. Anke Bold helfen tatkräftig mit, wenn ein Mord aufgeklärt werden muss. Die Spiekerooger halten eben bei drohender Gefahr fest zusammen!

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Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

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