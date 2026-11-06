Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Glühweinmord auf Langeoog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Streit um eine Frau, eine Drohung und ein toter Nikolaus – die Kommissare der INSEL Polizei von Langeoog sind wieder gefordert!

Hat der Weinhändler Jan Blome seinen Widersacher mit vergiftetem Glühwein aus dem Weg geräumt? Die Kommissare Fenja Bruns und Jonte Visser finden Hinweise auf kriminelle Aktivitäten in der Vergangenheit der Beteiligten.

Klappentext:

»Morgen bist du fällig, Todespanscher!« Der Weinhändler Jan Blome ist sich sicher, wer ihm diese Drohung geschickt hat: der Koch Claas Feenstra, dessen Ex-Frau Rieke inzwischen mit ihm zusammenlebt. Doch als am nächsten Tag beim Langeooger Nikolausfest ein Mann zusammenbricht, ist es ausgerechnet Claas. Er stirbt noch vor Ort. Als Bischof Nikolaus verkleidet, hatte er kurz zuvor von Blomes selbstgemachtem Glühwein getrunken! Die Langeooger Kommissare Fenja Bruns und Jonte Visser stehen vor einem Rätsel: War der Glühwein vergiftet? Aber warum gibt es dann unter den Festgästen kein weiteres Opfer? Die Inselpolizisten erfahren, dass Claas seinem Nebenbuhler offenbar mehr vorzuwerfen hatte als die zerstörte Ehe. Er wollte Rieke beweisen, dass sie auf einen Kriminellen hereingefallen war. Hatte der Koch tatsächlich etwas gegen den Weinhändler in der Hand und musste deshalb sterben?

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Die Autorin:

Julia Brunjes – ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Serienbeschreibung: „Die INSEL Polizei“ auf Langeoog:

Fenja Bruns ist eine aufgeweckte junge Polizistin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Jonte Visser auf der schönen Insel Langeoog für Ruhe und Ordnung sorgt. Die neugierige Fenja und der energische Jonte ergänzen einander perfekt, wenn es um die Aufdeckung von rätselhaften Straftaten geht. Auch Mordfälle stellen sie nicht vor unlösbare Probleme – bisher ist noch kein Schurke davongekommen, der die Idylle des Nordsee-Eilands gestört hat. Nach ihrem anstrengenden Dienst entspannen sich die beiden in der urigen Gaststätte Zum Harpunier, die von Jontes älterem Bruder Harm und dessen Ehefrau Lisa betrieben wird. Dort hält sich auch meistens Ubbo Visser auf, der von seiner Familie respektvoll »Käpt’n« genannt wird. Mit seiner großen Lebenserfahrung kann der Vater der beiden Brüder so manches Mal aktiv zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen.

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Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

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