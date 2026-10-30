Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenleuchter“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Ein Kerzenleuchter als Mordwaffe, eine Leiche und eine vermisste Frau. Die Borkumer Kommissare Mona Sander und Enno Moll stehen vor einer neuen Herausforderung.

Auf der Nordseeinsel Borkum beginnt ein Kriminalfall voller Geheimnisse und widersprüchlicher Spuren. Während der Ermittlungen stoßen die Inselkommissare auf immer neue Verdächtige. Ein Ostfrieslandkrimi von Sina Jorritsma, in dem nichts so ist, wie es zu sein scheint.

Klappentext:

»Ich bringe Ihnen hier eine Mordwaffe!«

Lydia Prange stellt einen blutbefleckten Kerzenleuchter auf den Empfangstresen des Borkumer Polizeireviers. Angeblich hat sie ihn in den Dünen gefunden. Doch wo ist das vermeintliche Opfer? Kurz darauf meldet die Urlauberin Claudia Gohlke ihren Mann als vermisst. Im Ferienhaus der Gohlkes entdecken die Kommissare Mona Sander und Enno Moll einen bronzenen Kerzenleuchter, der der mutmaßlichen Tatwaffe wie ein Ei dem anderen gleicht!

Als sie Lydia daraufhin erneut befragen wollen, finden sie in ihrem Feriendomizil auf Borkum die Leiche ihres Freundes Finn, ganz offensichtlich erschlagen mit einem schweren Gegenstand. Lydia selbst ist verschwunden. Hat sie ihren Freund ermordet? Aber warum hätte sie dann die Tatwaffe zur Polizei gebracht?

Doch auch andere Personen machen sich verdächtig. Als sich herausstellt, dass der vermisste Gohlke in krumme Geschäfte verwickelt war und offenbar eine Verbindung zu Lydia besteht, erreicht der Fall plötzlich eine neue Dimension …

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Die Autorin:

Sina Jorritsma ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die mehrere Bestseller Ostfrieslandkrimi-Serien im Klarant Verlag veröffentlicht hat.

Als gebürtiger Ostfriesin fällt es Sina Jorritsma nicht schwer, ihre Romane in der schönen Nordseeregion anzusiedeln. Sie mag die Landschaft und die Menschen, und mit ihrer Familie und ihren vielen Haustieren lebt sie in einem kleinen Dorf in der Krummhörn.

Die friesischen Orte und Sehenswürdigkeiten kennt die Krimiautorin sehr gut. Wenn sie gerade keine Bücher schreibt, arbeitet Sina Jorritsma gern im Garten, macht Radtouren, geht shoppen oder trifft sich mit Freundinnen. Dabei schnappt sie übrigens oft Ideen für Romane auf.

Zur Reihe „Mona Sander und Enno Moll ermitteln“:

Die rotblonde Mona erreicht nur ganz knapp die vorgeschriebene Mindestlänge für Frauen im Polizeidienst. Ihre Klappe ist dafür aber umso größer. Ihr vorlautes Mundwerk und ihre unbeherrschte Art haben ihr schon oft Schwierigkeiten bereitet. Ansonsten ist ihr älterer und lebenserfahrener Kollege Enno Moll, der Inbegriff des tiefenentspannten Ostfriesen, ihr Fels in der Brandung. Die Gemütsruhe des zwei-Meter-Manns ist ein Gegengewicht zum quirligen Charakter seiner Kollegin Mona Sander.

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Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

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