DOUCE FRANCE – Eine Liebeserklärung an Frankreich

Nach einer gefeierten Uraufführung mit Standing Ovations kommt „DOUCE FRANCE – (über)Leben in Frankreich“ zurück in die Hamburger Kammeroper. Eine Rückkehr in den „schönsten Theatersaal der Stadt“

Frankreich ist ein Sehnsuchtsland. Mit „DOUCE FRANCE – (über)Leben in Frankreich“ nimmt der Hamburger Sänger, Schauspieler und Chansonnier Stephan Hippe sein Publikum mit auf eine ebenso unterhaltsame wie musikalische Reise durch seine ganz persönliche Beziehung zu Frankreich.

Die Uraufführung wurde begeistert aufgenommen. Nach zwei Stunden voller Musik, Geschichten, Humor und französischer Lebensart dankte das Publikum mit Standing Ovations. Auch die Presse zeigte sich angetan. Die Rhein-Ruhr-Zeitung brachte die Begeisterung auf den Punkt:

„Nach zwei Stunden voller Gefühl und französischer Lebensart: Standing Ovations!“

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda bezeichnete die Hamburger Kammeroper anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums als „den schönsten Theatersaal der Stadt“. Für Stephan Hippe ist das Haus weit mehr als ein Spielort. Es verbindet ihn eine langjährige künstlerische Geschichte mit der Kammeroper, für die und auf deren Bühne seine Produktionen entstanden sind.

„Ich freue mich sehr, meine Arbeiten noch einmal – gewissermaßen am ,Tatort‘ ihrer Entstehung – präsentieren zu dürfen.“

Porträts großer Künstlerpersönlichkeiten, bewegende Geschichten, unvergessliche Chansons und aufwendig gestaltete multimediale Inszenierungen: Mit seinen Produktionen hat Stephan Hippe längst bundesweit einen festen Platz in der Theaterwelt gefunden.

Musikalisch begegnet Hippe seinen großen französischen Helden: Édith Piaf, Charles Aznavour, Jacques Brel, Gilbert Bécaud und vielen weiteren Stimmen des französischen Chansons. Ihre unvergesslichen Melodien treffen auf persönliche Erinnerungen, pointierte Beobachtungen und humorvolle Erlebnisse aus mehr als 30 Jahren Frankreich.

Denn Hippe kennt beide Seiten: die deutsche Sehnsucht nach französischer Gelassenheit und die manchmal ernüchternde Wirklichkeit des französischen Alltags.

Dabei ist „DOUCE FRANCE“ weit mehr als ein Chansonabend. Originalaufnahmen, historische Film- und Tondokumente, multimediale Zuspieler und aufwendig arrangierte Musik verbinden sich zu einem atmosphärischen Theatererlebnis. Mit Charme, Witz und einer gehörigen Portion Selbstironie erzählt Stephan Hippe von seiner lebenslangen Affäre mit einem Land, das ihn immer wieder verzaubert – und gelegentlich zur Verzweiflung bringt.

Eine literarische Grundlage des Abends ist auch sein gerade erschienenes Buch „FRANCHEMENT JEAN-CHARLES! – (über)Leben in Frankreich“, in dem er seine Beobachtungen zwischen deutscher und französischer Lebensart mit viel Humor verarbeitet.

„DOUCE FRANCE“: Ein Abend für alle, die Frankreich lieben. Oder an ihm verzweifeln. Oder beides zugleich.

Weitere Vorstellungen in der Hamburger Kammeroper

DOUCE FRANCE – (über)Leben in Frankreich

12. November 2026

11. März 2027

29. April 2027

CHARLES und wie er die Welt sah – 100 Jahre Aznavour

10. Dezember 2026

DIE KNEF STORY – Rote Rosen, sämtliche Wunder und ’ne Prise Schnauze

21. Januar 2027

Spielort: Hamburger Kammeroper / Allee Theater, Max-Brauer-Allee 76, 22765 Hamburg

Tickets und Informationen: www.alleetheater.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LGB Veranstaltungen

Herr Stephan HIPPE

Hohenzollernring 30

22763 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 419 12 857

web ..: https://www.legrandbordel.de/

email : buero@stephanhippe.de

Das große Durcheinander

musikalisch-literarische Bühnenprogramme mit starkem Chanson-Bezug.

Kulturabende, die Musik, Film, Theater und Literatur verbinden – mit Chansonklassikern und biografischen Erzählungen berühmter Künstler:innen.



Pressekontakt:

LGB Veranstaltungen

Herr Stephan HIPPE

Hohenzollernring 30

Hamburg 22763

fon ..: 040 419 12 857

email : buero@stephanhippe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.