West Coast Swing in München: Moderner Paartanz im Tanzhaus emotion

Moderner Paartanz zu aktueller Musik: Im Tanzhaus emotion in Unterhaching lernen Einsteiger und Fortgeschrittene West Coast Swing bei einem früheren Deutschen Meister.

Unterhaching. West Coast Swing gehört zu den modernsten Paartänzen überhaupt. Getanzt wird zu aktueller Pop-, R&B- und Soulmusik, der Tanz lebt von Improvisation und dem Zusammenspiel der Tanzenden. Die ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion in Unterhaching bietet dafür Kurse vom Einstieg bis zum fortgeschrittenen Niveau.

Was West Coast Swing besonders macht

Charakteristisch ist der elastische, fließende Bewegungsstil. Führen und Folgen sind ein echter Dialog, bei dem beide Tanzenden gestalten. Kein Tanz gleicht dem anderen. Weil er zu moderner Musik passt, spricht West Coast Swing besonders Menschen an, die über die klassischen Tänze hinaus etwas Zeitgemäßes suchen.

Lernen beim Deutschen Meister

Inhaber Thomas Wurmseder holte 2014/2015 den deutschen Meistertitel im West Coast Swing nach München. Seine Erfahrung fließt in die Kurse und Partys des Tanzhaus emotion ein, das Team besteht aus ADTV-zertifizierten Tanzlehrenden.

Das Angebot im Überblick

o Einsteigerkurse: Grundschritt, das Prinzip von Führen und Folgen und ein Gefühl für die Elastizität.

o Aufbaustufen: Intermediate und Advanced mit Musikinterpretation, Variationen und freier Gestaltung.

o West Coast Swing Partys: regelmäßige Gelegenheiten, das Gelernte in der Münchner Community anzuwenden.

Ein fester Tanzpartner ist nicht nötig. Wer allein kommt, kann sich trotzdem anmelden, das Tanzhaus emotion vermittelt gern einen passenden Partner. Das flexible Kurssystem erlaubt die freie Wahl des Kurstages jede Woche, der Einstieg ist jeden Monat möglich.

Das Tanzhaus emotion ist von München, Unterhaching, Ottobrunn, Neubiberg, Oberhaching, Taufkirchen, Perlach und dem gesamten Münchner Süden gut zu erreichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule

Herr Thomas Wurmseder

Biberger Str 91

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 01749787954

web ..: http://www.tanzhausemotion.de

email : office@tanzhausemotion.de

Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an, zunächst in München und heute in Unterhaching. Das Angebot umfasst Gesellschaftstanz, Hochzeitstanz und Spezialkurse wie West Coast Swing, Salsa, Bachata und Line Dance. Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei wählen. Alle Tanzlehrenden sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

Pressekontakt:

Frewert-Media

Herr Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

fon ..: 052617000503

email : beyza.bozan@frewert-media.de

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