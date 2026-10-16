Schluss mit dem Anzeichnen: Warum EinfachKarl das perfekte Weihnachtsgeschenk für Nähfans ist

EinfachKarl ist die clevere Weihnachtsgeschenkidee für Nähfans: Die magnetische Zuschneidehilfe spart das Anzeichnen der Nahtzugabe und macht Nähen, Stoffzuschnitt und DIY-Projekte einfacher.

Kleine Erfindung, große Erleichterung: Die magnetische Zuschneidehilfe EinfachKarl spart Zeit beim Nähen, erleichtert den Stoffzuschnitt und bringt mehr Freude in kreative DIY-Projekte.

Eichenzell, Oktober 2026. Weihnachten steht vor der Tür – und damit die alljährliche Frage: Was schenkt man Menschen, die leidenschaftlich gerne nähen, kreativ sind und am liebsten ihre eigenen Ideen verwirklichen? Die Antwort könnte überraschend klein sein und einen ziemlich sympathischen Namen tragen: Karl.

Denn wer näht, kennt das Problem: Das Schnittmuster liegt bereit, der Stoff ist ausgesucht, die Vorfreude auf das neue Lieblingsstück ist groß. Doch bevor es richtig losgehen kann, muss häufig erst die Nahtzugabe ausgemessen und mühsam angezeichnet werden. Ein Arbeitsschritt, der Zeit kostet und nicht unbedingt zu den Lieblingsbeschäftigungen kreativer Köpfe gehört.

Genau hier kommt EinfachKarl ins Spiel.

Anklicken. Einstellen. Zuschneiden. So einfach kann Nähen sein.

Karl ist eine magnetische Zuschneidehilfe, die direkt an einer geeigneten Stoff- oder Schneiderschere befestigt wird. Dank eines starken Neodym-Magneten sitzt der kleine Helfer sicher am Werkzeug. Anschließend wird die gewünschte Nahtzugabe zwischen 0,7 und 6 Zentimetern eingestellt.

Jetzt kann direkt entlang des Schnittmusters zugeschnitten werden – ohne die Nahtzugabe vorher anzeichnen zu müssen.

Das spart Zeit, vereinfacht den Zuschnitt und macht besonders bei aufwendigeren Nähprojekten mit vielen Schnittteilen einen spürbaren Unterschied.

Wer lieber mit dem Rollschneider arbeitet, findet mit Karlchen die passende Ergänzung. Auch Karlchen wird magnetisch befestigt und ermöglicht das Zuschneiden mit individuell eingestelltem Abstand.

Ob selbst genähte Kleidung, Kinderkleidung, Taschen, Heimtextilien oder kreative Upcycling-Projekte: Karl und Karlchen sind praktische Begleiter für alle, die gerne mit Stoffen arbeiten.

Eine Erfindung aus der Familie, die Nähfans begeistert

Hinter EinfachKarl steckt eine ebenso einfache wie sympathische Geschichte. Eine nähbegeisterte Mutter wünschte sich eine Möglichkeit, Stoffe direkt mit Nahtzugabe zuzuschneiden. Ihr Vater Erich nahm sich des Problems an und entwickelte in seiner Werkstatt eine clevere Lösung.

Aus dieser Idee entstand Karl – ein kleines Werkzeug, das einen lästigen Arbeitsschritt beim Nähen erheblich erleichtert.

Dass die Erfindung im Nähalltag überzeugt, zeigen zahlreiche begeisterte Kundenstimmen.

„Endlich muss ich nicht mehr mühevoll die Nahtzugabe einzeichnen. Prima Hilfsmittel“, schreibt Christina H. in ihrer Bewertung.

Und auch als Geschenk hat Karl bereits Fans gewonnen. Jessica G. berichtet: „Einfach toll! Ich habe Karl nun schon öfter verschenkt. Die Freude ist jedes Mal groß!“

Ein Weihnachtsgeschenk, das nicht in der Schublade verschwindet

Gerade in einer Zeit, in der selbst gemachte Geschenke, DIY-Projekte und bewusster Konsum wieder stärker in den Mittelpunkt rücken, sind praktische und langlebige Werkzeuge eine schöne Geschenkidee.

EinfachKarl setzt auf hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und Produktion in Deutschland. Statt kurzlebiger Gadgets gibt es ein durchdachtes Werkzeug, das immer wieder zum Einsatz kommen kann.

Karl und Karlchen sind einzeln sowie in verschiedenen Geschenk- und Werkzeugsets erhältlich – auch in Kombination mit Scheren und Rollschneidern.

Und vielleicht ist das das schönste Geschenk für alle Nähbegeisterten: weniger Zeit mit Messen und Anzeichnen verbringen und mehr Zeit für das, was wirklich Freude macht – das Nähen selbst.

Denn manchmal braucht es für eine richtig gute Geschenkidee keine große Überraschung.

Manchmal braucht es einfach Karl.

Über EinfachKarl

EinfachKarl steht für clevere, hochwertige und langlebige Nähwerkzeuge aus Deutschland. Bekannt wurde die Marke durch die magnetische Zuschneidehilfe Karl, die das Zuschneiden von Stoffen mit individuell einstellbarer Nahtzugabe erleichtert. Mit Karlchen wurde die Produktidee auf Rollschneider übertragen. Ergänzt wird das Sortiment durch Schneiderscheren, Rollschneider und praktische Sets.

Weitere Informationen und Geschenkideen: www.einfachkarl.de

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Du liebst das Nähen, aber das mühsame Anzeichnen der Nahtzugabe raubt dir wertvolle Zeit? Genau so ging es Sabine Neuland im Jahr 2017 – sie widmete sich ganz ihrer Leidenschaft, dem Schneidern. Aus einem einfachen Wunsch heraus entstand eine geniale Idee.

Ein Wunsch, ein Tüftler und der erste Prototyp

„Ich wünsche mir eine Schere, mit der man die Nahtzugabe direkt zuschneiden kann!“ Diesen Satz äußerte Sabine gegenüber ihrem Vater Erich Neuland. Erich, in der Familie und Region bekannt für seinen genialen Erfindergeist, fackelte nicht lange. In seiner kleinen Werkstatt entstand der erste Prototyp. Es wurde ausgiebig getestet, gefeilt und optimiert, bis das Gadget perfekt war. Zu Ehren seines Erfindergeists bekam die clevere Zuschneidehilfe ihren Namen: Karl war geboren.

Karl schlug in der Nähszene ein wie eine Bombe. Weil die Community so begeistert war, folgte kurz darauf der kleine Bruder für alle Fans des Rollschneiders: das Karlchen. Beide Gadgets haben sich in den letzten zehn Jahren eine treue, begeisterte Fangemeinde erobert und sind aus der DIY-Welt nicht mehr wegzudenken.

Ein neues Kapitel: Volle Power im Hause Neuland

Manchmal schließt sich ein Kreis auf wunderbare Weise. Um die Zukunft der beliebten Nähhelfer langfristig zu sichern und frischen Wind in die Community zu bringen, haben Karl und Karlchen ein neues, starkes Zuhause gefunden.

Seit dem 01. Juli 2026 wird EinfachKarl komplett von der der Firma Neuland GmbH & Co. KG aus dem hessischen Eichenzell vermarktet. Was als echtes Familienprojekt im privaten Nähzimmer begann, führen wir nun mit derselben Leidenschaft, aber professionellen Strukturen exklusiv weiter. Für dich bedeutet das: Alle deine Lieblings-Gadgets gibt es ab sofort zentral und optimiert im eigenen Onlineshop.

Pressekontakt:

Neuland GmbH & Co. KG

Frau Karin Gutmann

Am Kreuzacker 7

36124 EICHENZELL

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email : info@neuland.com

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