Messe-Küchenteam repräsentiert Deutschland beim Finale des International Chef’s Cup in Shanghai

Aramark, einer der führenden Full-Service-Caterer, lädt auch im kommenden Jahr wieder zum internationalen Kochwettbewerb um den Chef’s Cup ein. Der findet diesmal in Shanghai statt.

Beim Vorentscheid im Berliner Olympiastadion setzten sich Patrick Sonnenschein und Robert Werder aus Hannover gegen fünf weitere Teams durch. Damit wird das Küchenteam vom Messegelände Hannover Deutschland auf internationaler Ebene vertreten und sich in der chinesischen Metropole mit den weiteren Landessiegern messen.

Jährlich veranstaltet Aramark den International Chef’s Cup, um Aramark-Köchen aus aller Welt eine Plattform für gastronomische Expertise zu bieten. Gleichzeitig fördert der Wettbewerb kreative Zusammenarbeit, eröffnet den Küchenteams Raum für Inspiration und stellt eine wertvolle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeit für die Beschäftigten des Catering-Unternehmens dar. „Wir gratulieren dem Team aus Hannover ganz herzlich zum Sieg im Vorentscheid und freuen uns, diesmal ein starkes Team aus dem Bereich Sport & Event Catering ins internationale Rennen schicken zu können. Ich bin mir sicher, dass der International Chef’s Cup eine Bereicherung für unser Team sein wird“, sagt Simone Zilgen, Geschäftsführerin Human Resources bei Aramark.

Qualifikation mit Drei-Gänge-Menü

Um sich für einen Platz im internationalen Finale zu qualifizieren, mussten die Teams ein Drei-Gänge-Menü kreieren, wobei sowohl Wahl- als auch Pflichtprodukte verwendet werden mussten. Vor Kochbeginn hatten die Teilnehmer 90 Minuten Zeit, um ihr Menü zu entwickeln.

Über die Qualität der Gerichte entschied eine fachkundige Jury, bestehend unter anderem aus dem Koch und Gastronom Nelson Müller, dem Geschäftsführer der Gebrüder Otto Gourmet GmbH, Wolfgang Otto, dem Geschäftsführer der Bigfood GmbH, Stefan Reese, sowie dem Food-Experten Andrew Fordyce. Das Hannoveraner Messeteam beeindruckte die Jury besonders mit ihrer Mieral Ente mit Thai-Aubergine, Rotweinschalotte und Kartoffel.

Als Full-Service-Caterer zählt Aramark in Deutschland zu den führenden Dienstleistern auf diesem Markt. Rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für Aramark Deutschland mit Sitz in Neu-Isenburg tätig. Das bundesweit zweitgrößte Catering-Unternehmen betreut über 500 Kunden in den Bereichen Workplace Experience und Health & Care. Im Bereich Sport & Event Catering sind es rund 20 Stadien, Arenen, Eventlocations, Zoos und Messestandorte, die temporär von mehr als 9.000 Aushilfskräften unterstützt werden. Hinzu kommen rund 6.000 Unternehmen, die Aramark Refreshment Services an über 10.000 Standorten beliefert.

