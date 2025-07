Verstaatlichung von Goldminen

Bei Investitionen in Bergbaugesellschaften sollten Anleger auch auf den Standort der Projekte achten.

Erst vor kurzem hat die Regierung von Burkino Faso fünf Goldminen verstaatlicht und einem staatlichen Bergbauunternehmen einverleibt. Niger, wo eine Militärregierung herrscht, hat die Verstaatlichung einer Uranmine im Blick, welche zu 90 Prozent Frankreich gehört. Nun versucht auch Mali die Macht über Goldminen und damit über seine Bodenschätze zu erlangen. Betroffen ist hier Barrick Gold, dessen Loulo- und Gounkoto-Liegenschaften nun der staatlichen Kontrolle von Mali unterliegen. Nebenbei bemerkt ist Mali eines der größten Goldförderländer in Afrika.

Es empfiehlt sich für Anleger immer die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen eines Landes im Auge zu haben. Unsicherheiten gilt es zu vermeiden. Die Goldpreise sind hoch, nicht zuletzt aufgrund der Zollpolitik des US-Präsidenten und diversen geopolitischen Krisen. Physische Investments in Edelmetalle gewinnen an Attraktivität, ebenso wie die Goldwerte von Unternehmen, die sich in stabilen Jurisdiktionen befinden. Dazu gehören zum Beispiel Calibre Mining oder GoldMining.

Calibre Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/equinox-gold-corp/ – produziert erfolgreich in Nicaragua und in Nevada Gold. Die Gesellschaft wird mit Equinox Gold fusionieren und so einen bedeutenden Goldproduzenten erschaffen.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – besitzt Projekte in Nord- und Südamerika sowie Aktienpakete von Gold Royalty, U. S. GoldMining und NevGold.

Edelmetalle und die Werte der diesbezüglichen Bergbaugesellschaften bieten Anlagemöglichkeiten. Und hierzulande sind die privaten Haushalte so reich wie nie. 2024 war ein Rekordjahr in Sachen private Geldvermögen und für dieses und nächstes Jahr erwarten Experten weitere Rekordstände. Gerechnet wird dieses Jahr mit 9,9 Billionen Euro und 2026 mit 10,3 Billionen Euro.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.