Notverkauf einer Industriegasturbine LM2500+

Am 07.10.2024 wird eine gebrauchte Industriegasturbine des Herstellers General Electric aufgrund rechtsgeschäftlich vereinbarten Pfandrechts durch die Deutsche Pfandverwertung öffentlich versteigert.

Bei dem Versteigerungsobjekt handelt es sich um eine gebrauchte Industriegasturbine (IGT) des Herstellers General Electric (GE), des Typs LM2500+ (Modellnummer: 7LM2500-PC-MDWG02; Seriennummer: 679-107). Aufgrund eines umfassenden Betriebsausfalls im Jahre 2018 wurde die LM2500+ umgehend zum Pfandgläubiger gebracht, um zunächst zur Begutachtung in Einzelteile zerlegt zu werden. Eine gründliche Begutachtung der Module und Einzelteile ergab, dass die veranschlagten Reparaturkosten der Maschine deren Wert übersteigen (wirtschaftlicher Totalschaden). Der Auftrag wurde auf Wunsch des Kunden abgebrochen. Seit 2018 werden die verbleibenden Einzelteile durch den Pfandgläubiger verwahrt. Auf den Incoming Inspection Report (pdf.-Datei „679-107“) und die vollständige Einzelteilliste (excel sheet „MDP_L08548_Teileliste#2) sowie die nachfolgende Erklärung dazu wird verwiesen (> diese genannten Dokumente sind ebenfalls im Datenraum abrufbar). Anm.: „Missing“ = diese Teile fehlten bei Anlieferung. „Serv./Unbef.“ = Bauteile sind serviceable. „Repair“ = Reparatur zunächst in Betracht gezogen. Teile noch nicht als Scrap aussortiert. Ob eine Reparatur tatsächlich möglich ist und zu welchen Kosten kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden. „Scrap“ = Diese Bauteile sind Schrott.

Der Versteigerungsgegenstand (Klassifizierung: 9A991) unterliegt aktuellem EU- und US-Exportkontrollrecht, insb. gegenüber der Russischen Föderation und Belarus. Interessenten und Bieter verpflichten sich insbesondere:

– zur Einhaltung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31.07.2014 über restriktive Maßnahme angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren und Verordnung (EG) des Rates vom 18.05.2006 über restriktive Maßnahmen gegen Präsident Lukaschenko und verschiedene belarussische Amtsträger, in der jeweils aktuellen Fassung und

– keine ersteigerten Waren, Güter und/oder Technologie an natürliche oder juristischer Personen oder andere Rechtsträger in der Russischen Föderation oder Belarus oder zum Gebrauch in der Russischen Föderation oder Belarus zu (re-) exportieren,

und zwar auch dann, wenn Bieter und/oder Endverwender nicht der Rechtsordnung der EU unterliegen.

Zuwiderhandlungen entbinden den Pfandgläubiger von seinen Pflichten und werden der zuständige Behörde in der Europäischen Union gemeldet.

Interessenten und Bieter verpflichten sich darüber hinaus im Rahmen der Versteigerung zur Einhaltung des Exportkontrollrechts der Europäischen Union, Deutschlands, der Vereinten Nationen, der Vereinigten Staaten von Amerika und jeder weiteren Rechtsordnung der die Interessenten und Bieter unterworfen sind. Interessenten und Bieter verpflichten sich keine Gebote abzugeben, wenn die mit der Versteigerung verbundenen Rechtsgeschäfte und/oder die tatsächliche oder beabsichtigte Verwendung einen Verstoß gegen eine oder mehrere oben genannten Exportkontrollvorschriften darstellen würde.

Bereits bei der Registrierung sind Interessenten verpflichtet dem Pfandverwerter und dem Pfandgläubiger sämtliche Informationen zur Verfügung zu stellen die vernünftigerweise verlangt werden können, um eine abschließende exportkontrollrechtliche Prüfung durchführen zu können. Dies umfasst auch aber nicht nur ein End User Statement.

Verstöße gegen eine oder mehrere der genannten Verpflichtungen stellen

– einen irreparablen Vertragsverstoß dar und berechtigt den Pfandgläubiger unbeschadet sonstiger Rechte, zum sofortigen Rücktritt vom Kaufvertrag und Entbindung seiner Pflichten, ohne deswegen dafür eine Haftung übernehmen zu müssen, und

– verpflichten den Käufer zu Minderung von Schadensersatz und Vermeidung sonstiger nachteiliger Auswirkungen.

Gebote werden in als online-Gebote, telefonisch oder schriftlich entgegengenommen. Der Zuschlag wird online mittels Live-Übertragung über die digitale Betriebsstätte der Deutschen Pfandverwertung Ostermayer & Dr. Gold GbR, Bierhäuslweg 9, 83602 Dietramszell, ab 14.00 Uhr Uhr durch den allgemein öffentlich bestellten, vereidigten Versteigerer, Herrn F. Eberhard Ostermayer, erteilt und ist nur gegen Sofortüberweisung wirksam.

Die Gebote sind gemäß der Versteigerungsbedingungen abzugeben. Die Versteigerungsbedingungen sind auf www.deutsche-pfandverwertung.de einsehbar. Die Besichtigung der Unterlagen der zur Versteigerung anstehenden Industrieturbine erfolgt über den virtuellen Datenraum auf der Webseite der Deutschen Pfandverwertung nach Abgabe einer Vertraulichkeitserklärung (NDA). Eine rechtzeitige Registrierung und Unterzeichnung von Erklärungen zur Exportkontrolle spätestens 48 Stunden vor dem Versteigerungstermin ist für eine Zulassung zur Teilnahme an der Versteigerung erforderlich. Die Informationen und Konditionen sind unter „Versteigerungstermine“ auf www.deutsche-pfandverwertung.de Rubrik Versteigerungstermine veröffentlicht.

Fragen sind an Herrn F. Eberhard Ostermayer zu richten: DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG Ostermayer & Dr. Gold GbR, Bierhaeuslweg 9, D-83623 Dietramszell, Tel. 08027 – 908 9928, E-Mail: office

