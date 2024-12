Madoro Metals setzt erfolgreich ein Gerichtsurteil aus British Columbia um

30. Dezember 2024 – VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Madoro Metals Corp. (Madoro oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Urteil des Obersten Gerichtshofs von British Columbia bezüglich mehrerer mexikanischer Konzessionsgebiete, auf die Madoro eine Option erworben hatte, erfolgreich umgesetzt hat. Gemäß der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Januar 2023 hatte Madoro eine Klage gegen die Optionsgeber wegen Nichterfüllung der abgeschlossenen Verträge sowie der damit verbundenen Schäden und Kosten eingereicht. In einem Urteil vom 18. Dezember 2023 gab der Supreme Court of British Columbia der Klage von Madoro statt und sprach dem Unternehmen Schadensersatz in Höhe von rund 1,85 Mio. $ zu.

Nach der Verkündung des Gerichtsurteils beauftragte Madoro die örtlichen Gerichts- und Gerichtsvollzieherdienste mit der Vollstreckung des Urteils und erhielt daraufhin etwa 1,70 Mio. $ in bar. Darüber hinaus wurden 6.000.000 Madoro-Aktien im Wert von 150.000 $ an das Unternehmen zurückgegeben, was zusammen mit den erhaltenen 1,70 Mio. $ in bar die vollständige Begleichung der vom Gericht zugesprochenen Beträge darstellt.

Über Madoro

Madoro Metals Corp. (MDM | TSX Venture Exchange; MSTXF | OTC) ist ein aufstrebendes Rohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung, den Erwerb und die Exploration von Mineralkonzessionen in Mexiko und Kanada gerichtet ist. Madoro besitzt eine 100-prozentige Beteiligung am Konzessionsgebiet Cerro Minas in Oaxaca, Mexiko, eine 50-prozentige Beteiligung am Konzessionsgebiet Ralleau im Urban Barry District im Gebiet Lebel-sur-Quévillon in Québec sowie eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Konzessionsgebiet First Green Lithium im aufstrebenden Lithiumgebiet Cadillac-Pontiac in der Region Abitibi Témiscamingue, etwa 75 Kilometer südwestlich von Val-d’Or, Québec. Investoren und Aktionäre können weitere Informationen auf der Website des Unternehmens unter www.madorometals.com abrufen, das Unternehmen unter der Telefonnummer 1-604-681-1568 oder der gebührenfreien Rufnummer 1-877-377-6222 anrufen oder eine E-Mail an info@madorometals.com senden.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

BRIAN OSTROFF

Brian Ostroff, Executive Chair & Direktor

bostroff@madorometals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen beruhen und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist laut Gesetz oder den Richtlinien der TSX Venture Exchange vorgeschrieben. Den Lesern wird empfohlen, die vollständigen öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca. einzusehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

